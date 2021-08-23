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https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html
В России прокомментировали саммит "Крымская платформа"
В России прокомментировали саммит "Крымская платформа" - РИА Новости, 23.08.2021
В России прокомментировали саммит "Крымская платформа"
В России оценили итоги проведения саммита "Крымская платформа", организованного украинскими властями. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:02
2021-08-23T22:30
политика
украина
владимир зеленский
госдума рф
сергей аксенов (политик)
ольга ковитиди
дмитрий кулеба
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В России оценили итоги проведения саммита "Крымская платформа", организованного украинскими властями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийской инициативой. Он подчеркнул, что Москва не приемлет продвигаемую участниками форума линию в отношении российских регионов.В самом Крыму подчеркнули, что юридической силы такой формат не имеет."Единственным практическим результатом проведения так называемой Крымской платформы стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете", — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.По его мнению, киевская власть еще долго будет рассказывать об очередной "перемоге", чтобы отвлечь население страны от катастрофических итогов трех десятилетий "незалежности"."Это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны", — заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его мнению, форум оказался ширмой для отмывания денег.Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление Зеленского об "обратном отсчете" очередной ересью."Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников "Крымской платформы", но его слова — лишь личная версия происходящего и будущего: скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью", — сказал он.Он заявил, что "Крымская платформа" — это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать.Сенатор Ольга Ковитиди также отметила , что саммит — политическая профанация."На Украине уже всем понятно, что Крым не вернуть: это выбор людей, а в Крыму украинский политический шабаш вызывает усталость и сожаление о судьбе проживающих на Украине людей и их семьях", — заявила она.Ковитиди также посоветовала Зеленскому сосредоточиться на исполнении предвыборных обещаний и прекращении братоубийственной войны в Донбассе."У нас, крымчан, вопросов к украинской власти больше, нежели участников в этом проплаченном западными хозяевами Украины форуме. В частности, что мешало Киеву в период нахождения Крыма в составе Украины решить проблемы депортированных народов, сделать дороги, переселить людей из землянок и временного жилья в нормальные дома и квартиры, почему ни один из украинских президентов не принял указ о политической реабилитации депортированных народов и только президент Владимир Путин смог решить этот вопрос", — сказала она.По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, платформа оказалась мертворожденной инициативой."Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников — непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", — написал он в телеграм-канале.На состав участников форума также обратил внимание коллега Слуцкого по Госдуме Сергей Железняк."Показательно, что большинство стран не сочли нужным принимать участие в мероприятии либо прислали маловлиятельные делегации. Следует отметить, что все размышления о Крыме без крымчан и опоры на их взгляды, ценности и желания абсолютно бессмысленны и бесперспективны", — заявил он.При этом он назвал саммит сборищем антироссийски настроенных политиканов.Итоги саммитаСаммит "Крымская платформа" завершился в Киеве. В итоговой декларации отмечается, что участники форума рассмотрят возможность введения новых санкций против России.Сама "платформа" будет функционировать как консультационный и координационный формат для мирного прекращения "временной оккупации" региона.При этом участники формата в документе призвали Москву присоединиться к работе форума.Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт работы платформы "началом обратного отсчета до возвращения Крыма".Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в саммите подтвердили 44 страны и международные организации.
https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html
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политика, украина, владимир зеленский, госдума рф, сергей аксенов (политик), ольга ковитиди, дмитрий кулеба, леонид слуцкий (политик), россия
22:02 23.08.2021 (обновлено: 22:30 23.08.2021)
 
В России прокомментировали саммит "Крымская платформа"

В России прокомментировали итоги саммита "Крымская платформа" в Киеве

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В России оценили итоги проведения саммита "Крымская платформа", организованного украинскими властями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийской инициативой. Он подчеркнул, что Москва не приемлет продвигаемую участниками форума линию в отношении российских регионов.
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В самом Крыму подчеркнули, что юридической силы такой формат не имеет.
"Единственным практическим результатом проведения так называемой Крымской платформы стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете", — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его мнению, киевская власть еще долго будет рассказывать об очередной "перемоге", чтобы отвлечь население страны от катастрофических итогов трех десятилетий "незалежности".
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"Это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны", — заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
По его мнению, форум оказался ширмой для отмывания денег.
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление Зеленского об "обратном отсчете" очередной ересью.
"Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников "Крымской платформы", но его слова — лишь личная версия происходящего и будущего: скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью", — сказал он.
Он заявил, что "Крымская платформа" — это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать.
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Сенатор Ольга Ковитиди также отметила , что саммит — политическая профанация.
"На Украине уже всем понятно, что Крым не вернуть: это выбор людей, а в Крыму украинский политический шабаш вызывает усталость и сожаление о судьбе проживающих на Украине людей и их семьях", — заявила она.
Ковитиди также посоветовала Зеленскому сосредоточиться на исполнении предвыборных обещаний и прекращении братоубийственной войны в Донбассе.
"У нас, крымчан, вопросов к украинской власти больше, нежели участников в этом проплаченном западными хозяевами Украины форуме. В частности, что мешало Киеву в период нахождения Крыма в составе Украины решить проблемы депортированных народов, сделать дороги, переселить людей из землянок и временного жилья в нормальные дома и квартиры, почему ни один из украинских президентов не принял указ о политической реабилитации депортированных народов и только президент Владимир Путин смог решить этот вопрос", — сказала она.
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По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, платформа оказалась мертворожденной инициативой.
"Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников — непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", — написал он в телеграм-канале.
На состав участников форума также обратил внимание коллега Слуцкого по Госдуме Сергей Железняк.
"Показательно, что большинство стран не сочли нужным принимать участие в мероприятии либо прислали маловлиятельные делегации. Следует отметить, что все размышления о Крыме без крымчан и опоры на их взгляды, ценности и желания абсолютно бессмысленны и бесперспективны", — заявил он.
При этом он назвал саммит сборищем антироссийски настроенных политиканов.
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Итоги саммита

Саммит "Крымская платформа" завершился в Киеве. В итоговой декларации отмечается, что участники форума рассмотрят возможность введения новых санкций против России.
Сама "платформа" будет функционировать как консультационный и координационный формат для мирного прекращения "временной оккупации" региона.
При этом участники формата в документе призвали Москву присоединиться к работе форума.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт работы платформы "началом обратного отсчета до возвращения Крыма".
Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в саммите подтвердили 44 страны и международные организации.
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