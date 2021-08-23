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Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой

Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой - РИА Новости, 23.08.2021

Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой

"Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием и вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:53

2021-08-23T17:53

2021-08-23T17:53

политика

украина

киев

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владимир зеленский

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием и вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом, на деле выливается в очередную мертворожденную инициативу, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников - непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что еще до начала саммита президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому осознав бесперспективность своей затеи, решил сыграть на опережение и заявил в интервью телеканалу "Украина", что "лидеры западных стран не приедут на "платформу", так как "боятся Россию". "А позже Зеленский решил пригласить на антироссийский шабаш и представителей России. Что не сделаешь ради отвлечения внимания от провала?" - добавил он."Согласно декларации саммита, "Крымская платформа" должна стать международным консультативным и координационным механизмом, но на деле (и это очевидно) выливается в очередную мертворожденную инициативу", - подчеркнул Слуцкий.По его словам, Крым стал неотъемлемой частью России по воле самих жителей полуострова более семи лет назад, это свершившийся факт. "И на этом все разговоры должны быть закончены", - заключил глава комитета.

https://ria.ru/20210823/platforma-1746894199.html

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политика, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия