Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/platforma-1746919022.html
Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой
Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой - РИА Новости, 23.08.2021
Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой
"Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием и вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:53
2021-08-23T17:53
политика
украина
киев
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149522/54/1495225438_0:38:3052:1754_1920x0_80_0_0_68ca91107e96935448860007fab6fa6d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием и вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом, на деле выливается в очередную мертворожденную инициативу, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников - непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что еще до начала саммита президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому осознав бесперспективность своей затеи, решил сыграть на опережение и заявил в интервью телеканалу "Украина", что "лидеры западных стран не приедут на "платформу", так как "боятся Россию". "А позже Зеленский решил пригласить на антироссийский шабаш и представителей России. Что не сделаешь ради отвлечения внимания от провала?" - добавил он."Согласно декларации саммита, "Крымская платформа" должна стать международным консультативным и координационным механизмом, но на деле (и это очевидно) выливается в очередную мертворожденную инициативу", - подчеркнул Слуцкий.По его словам, Крым стал неотъемлемой частью России по воле самих жителей полуострова более семи лет назад, это свершившийся факт. "И на этом все разговоры должны быть закончены", - заключил глава комитета.
https://ria.ru/20210823/platforma-1746894199.html
https://ria.ru/20210823/platforma-1746839595.html
украина
киев
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149522/54/1495225438_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a787d5b3eb641121204049c46e62543c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
17:53 23.08.2021
 
Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой

Депутат Госдумы Слуцкий: "Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием и вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом, на деле выливается в очередную мертворожденную инициативу, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 15:56
В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский
"Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников - непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что еще до начала саммита президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому осознав бесперспективность своей затеи, решил сыграть на опережение и заявил в интервью телеканалу "Украина", что "лидеры западных стран не приедут на "платформу", так как "боятся Россию". "А позже Зеленский решил пригласить на антироссийский шабаш и представителей России. Что не сделаешь ради отвлечения внимания от провала?" - добавил он.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Вчера, 12:17
Никакие "платформы" не повернут историю вспять, заявил посол в Германии
"Согласно декларации саммита, "Крымская платформа" должна стать международным консультативным и координационным механизмом, но на деле (и это очевидно) выливается в очередную мертворожденную инициативу", - подчеркнул Слуцкий.
По его словам, Крым стал неотъемлемой частью России по воле самих жителей полуострова более семи лет назад, это свершившийся факт. "И на этом все разговоры должны быть закончены", - заключил глава комитета.
 
ПолитикаУкраинаКиевРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния