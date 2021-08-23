Слуцкий назвал "Крымскую платформу" очередной мертворожденной инициативой
Депутат Госдумы Слуцкий: "Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Крымская платформа" оказалась безрезультативным и скучным мероприятием и вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом, на деле выливается в очередную мертворожденную инициативу, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников - непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что еще до начала саммита президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому осознав бесперспективность своей затеи, решил сыграть на опережение и заявил в интервью телеканалу "Украина", что "лидеры западных стран не приедут на "платформу", так как "боятся Россию". "А позже Зеленский решил пригласить на антироссийский шабаш и представителей России. Что не сделаешь ради отвлечения внимания от провала?" - добавил он.
"Согласно декларации саммита, "Крымская платформа" должна стать международным консультативным и координационным механизмом, но на деле (и это очевидно) выливается в очередную мертворожденную инициативу", - подчеркнул Слуцкий.
По его словам, Крым стал неотъемлемой частью России по воле самих жителей полуострова более семи лет назад, это свершившийся факт. "И на этом все разговоры должны быть закончены", - заключил глава комитета.