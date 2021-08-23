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В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны
В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны - РИА Новости, 23.08.2021
В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что решения международного саммита "Крымская платформа" никакой юридической силы не имеют и РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:17
2021-08-23T16:28
в мире
украина
киев
республика крым
владимир зеленский
сергей лавров
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что решения международного саммита "Крымская платформа" никакой юридической силы не имеют и никому не нужны.Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешным старт саммита "Крымской платформы", на котором, по его словам, была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Зеленский подчеркнул, что по итогам саммита принята декларация, которая фиксирует "непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, а также обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России"."Крымская платформа" - это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, "Крымская платформа" является красивой ширмой для отмывания денег.В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210823/platforma-1746894199.html
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в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей лавров, россия
16:17 23.08.2021 (обновлено: 16:28 23.08.2021)
 
В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны

Советник главы Крыма Крючков: решения саммита "Крымской платформы" никому не нужны

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что решения международного саммита "Крымская платформа" никакой юридической силы не имеют и никому не нужны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешным старт саммита "Крымской платформы", на котором, по его словам, была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Зеленский подчеркнул, что по итогам саммита принята декларация, которая фиксирует "непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, а также обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России".
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"Крымская платформа" - это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, "Крымская платформа" является красивой ширмой для отмывания денег.
В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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