https://ria.ru/20210823/platforma-1746898735.html

В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны

В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны - РИА Новости, 23.08.2021

В Крыму заявили, что решения саммита по полуострову никому не нужны

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что решения международного саммита "Крымская платформа" никакой юридической силы не имеют и РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:17

2021-08-23T16:17

2021-08-23T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что решения международного саммита "Крымская платформа" никакой юридической силы не имеют и никому не нужны.Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешным старт саммита "Крымской платформы", на котором, по его словам, была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ". Зеленский подчеркнул, что по итогам саммита принята декларация, которая фиксирует "непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, а также обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России"."Крымская платформа" - это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, "Крымская платформа" является красивой ширмой для отмывания денег.В понедельник в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210823/platforma-1746894199.html

https://ria.ru/20210823/evropa-1746824505.html

украина

киев

республика крым

россия

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в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей лавров, россия