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Аксенов назвал единственный результат "Крымской платформы"
Аксенов назвал единственный результат "Крымской платформы" - РИА Новости, 23.08.2021
Аксенов назвал единственный результат "Крымской платформы"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным практическим результатом саммита "Крымская платформа" стал "вонючий выхлоп вранья и русофобии в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:02
2021-08-23T21:04
в мире
украина
киев
сергей лавров
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным практическим результатом саммита "Крымская платформа" стал "вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве", других результатов и быть не могло.Саммит "Крымская платформа" по вопросу "возвращения" контроля над Крымом прошел по инициативе Украины в Киеве 23 августа с участием представителей более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Единственным практическим результатом проведения так называемой Крымской платформы стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, ничего нового "киевский шабаш" не принес: "Все те же надоевшие сказки об "аннексии", "оккупации", "милитаризации" Крыма, все то же демонстративное игнорирование мнения крымчан и результатов свободного выбора, который народы полуострова сделали в 2014 году".По его мнению, киевская власть еще долго будет рассказывать об очередной "перемоге" (победе), чтобы отвлечь население страны от катастрофических итогов трех десятилетий "незалежности" (независимости)."На самом деле "платформа" в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних "подпорок" и "костылей" и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих "подпорок" — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что "возвращенцам" Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех", — добавил Аксенов.
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в мире, украина, киев, сергей лавров, сергей аксенов (политик), россия
16:02 23.08.2021 (обновлено: 21:04 23.08.2021)
 
Аксенов назвал единственный результат "Крымской платформы"

Глава Крыма Аксенов: единственным результатом "Крымской платформы" стал "выхлоп вранья и русофобии"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным практическим результатом саммита "Крымская платформа" стал "вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве", других результатов и быть не могло.
Саммит "Крымская платформа" по вопросу "возвращения" контроля над Крымом прошел по инициативе Украины в Киеве 23 августа с участием представителей более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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"Единственным практическим результатом проведения так называемой Крымской платформы стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, ничего нового "киевский шабаш" не принес: "Все те же надоевшие сказки об "аннексии", "оккупации", "милитаризации" Крыма, все то же демонстративное игнорирование мнения крымчан и результатов свободного выбора, который народы полуострова сделали в 2014 году".
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"На самом деле "платформа" в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних "подпорок" и "костылей" и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих "подпорок" — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что "возвращенцам" Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех", — добавил Аксенов.
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