В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский
Журналист Вышинский: офис Зеленского уже пожалел о проведении "Крымской платформы"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Проведение "Крымской платформы" в Киеве на фоне глобальных мировых вопросов превращается в бесполезное мероприятие, о котором уже пожалели его организаторы из администрации президента Украины Владимира Зеленского, считает исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.
Форум "Крымская платформа" проходит в Киеве. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Я думаю, что в администрации Зеленского уже сильно пожалели, что затеяли всю эту историю с "Крымской платформой". Во-первых, потому что не тот уровень представительства, и второе – контекст очень быстро меняется. Они запускали проект весной, а уже есть договоренность Меркель-Байден по "Северному потоку-2". Уже появилась проблема Афганистана. То есть они запустили проект, который из победоносного возвращения крымской темы превратился в некий пиар-выстрел, который стреляет в никуда", - сказал Вышинский РИА Новости.
События в мире с момента объявления идеи "платформы" сильно изменили реальность, поэтому уровень представительства на мероприятии в Киеве снижен, а в итоге серьезного эффекта от его проведения не будет, считает Вышинский.
"Мир сильно динамичен, что сегодня это уже никому не интересно. Все заняты гораздо более глобальными вещами – это газ в Европу, новая геоэнергетическая действительность и новая геополитическая действительность, связанная с безопасностью: Афганистан, талибы (движение "Талибан"* запрещено в рф как террористическое - ред.), ситуация вокруг. Но поезд идет, люди приглашены, отели забронированы, это мероприятие проведут, но пар уйдет в свисток", - добавил Вышинский.
* Запрещенная в России террористическая организация
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