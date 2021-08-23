https://ria.ru/20210823/platforma-1746894199.html

В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский

В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский - РИА Новости, 23.08.2021

В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский

Проведение "Крымской платформы" в Киеве на фоне глобальных мировых вопросов превращается в бесполезное мероприятие, о котором уже пожалели его организаторы из... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:56

2021-08-23T15:56

2021-08-23T15:56

политика

украина

киев

республика крым

владимир зеленский

кирилл вышинский

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Проведение "Крымской платформы" в Киеве на фоне глобальных мировых вопросов превращается в бесполезное мероприятие, о котором уже пожалели его организаторы из администрации президента Украины Владимира Зеленского, считает исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.Форум "Крымская платформа" проходит в Киеве. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Я думаю, что в администрации Зеленского уже сильно пожалели, что затеяли всю эту историю с "Крымской платформой". Во-первых, потому что не тот уровень представительства, и второе – контекст очень быстро меняется. Они запускали проект весной, а уже есть договоренность Меркель-Байден по "Северному потоку-2". Уже появилась проблема Афганистана. То есть они запустили проект, который из победоносного возвращения крымской темы превратился в некий пиар-выстрел, который стреляет в никуда", - сказал Вышинский РИА Новости.События в мире с момента объявления идеи "платформы" сильно изменили реальность, поэтому уровень представительства на мероприятии в Киеве снижен, а в итоге серьезного эффекта от его проведения не будет, считает Вышинский."Мир сильно динамичен, что сегодня это уже никому не интересно. Все заняты гораздо более глобальными вещами – это газ в Европу, новая геоэнергетическая действительность и новая геополитическая действительность, связанная с безопасностью: Афганистан, талибы (движение "Талибан"* запрещено в рф как террористическое - ред.), ситуация вокруг. Но поезд идет, люди приглашены, отели забронированы, это мероприятие проведут, но пар уйдет в свисток", - добавил Вышинский.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210823/platforma-1746839595.html

https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, кирилл вышинский, россия