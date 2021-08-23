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Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием
Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием - РИА Новости, 23.08.2021
Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием
В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийской инициативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:20
2021-08-23T13:20
2021-08-23T14:23
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россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийской инициативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал старт работы форума "началом обратного отсчета до возвращения полуострова".Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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в мире, украина, киев, республика крым, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:20 23.08.2021 (обновлено: 14:23 23.08.2021)
Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием
Пресс-секретарь Песков: "Крымская платформа" — антироссийское и недружественное мероприятие