https://ria.ru/20210823/platforma-1746839595.html

Никакие "платформы" не повернут историю вспять, заявил посол в Германии

Никакие "платформы" не повернут историю вспять, заявил посол в Германии - РИА Новости, 23.08.2021

Никакие "платформы" не повернут историю вспять, заявил посол в Германии

Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году и никакие провокационные инициативы не убедят жителей полуострова изменить свое решение, заявил РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:17

2021-08-23T12:17

2021-08-23T12:17

в мире

украина

республика крым

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей нечаев (дипломат)

россия

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году и никакие провокационные инициативы не убедят жителей полуострова изменить свое решение, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии газете Welt am Sonntag в связи с проведением в Киеве 23 августа международного саммита "Крымская платформа"."Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году, когда жители полуострова не приняли государственный переворот на Украине, воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение и в ходе мирного и демократического вотума высказались в пользу вступления в состав Российской Федерации. Никакие "платформы" не убедят их изменить это решение и не повернут историю вспять. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты последних социологических опросов: 93% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией", - заявил Нечаев, полный текст комментария приводится в понедельник на сайте посольства РФ в ФРГ.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Намерение поддержать провокационное мероприятие Киева, которое рассматриваем как посягательство на территориальную целостность России, вызывает глубокое сожаление и создает дополнительное обременение для развития двусторонних отношений", - добавил российский посол в Германии.

https://ria.ru/20210605/poterya-1735747699.html

https://ria.ru/20210822/merkel-1746755640.html

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республика крым

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в мире, украина, республика крым, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей нечаев (дипломат), россия