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https://ria.ru/20210823/pentagon-1746952106.html
В Пентагоне заявили о значительной угрозе эвакуационным самолетам в Кабуле
В Пентагоне заявили о значительной угрозе эвакуационным самолетам в Кабуле - РИА Новости, 23.08.2021
В Пентагоне заявили о значительной угрозе эвакуационным самолетам в Кабуле
Пентагон считает, что для самолетов, садящихся и взлетающих в аэропорту Кабула, сохраняется угроза, заявил генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:22
2021-08-23T23:30
в мире
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
сша
талибан
космос - риа наука
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Пентагон считает, что для самолетов, садящихся и взлетающих в аэропорту Кабула, сохраняется угроза, заявил генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США."Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста", - сказал Лайонс.При этом он отказался говорить о деталях, сославшись на наличие веских причин.По его словам, транспортные самолеты С-17, которые используются для эвакуации, "лучшие в мире".Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746951088.html
https://ria.ru/20210823/aeroport-1746938982.html
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афганистан
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в мире, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, сша, талибан, космос - риа наука, вооруженные силы сша
22:22 23.08.2021 (обновлено: 23:30 23.08.2021)
 
В Пентагоне заявили о значительной угрозе эвакуационным самолетам в Кабуле

Генерал ВС США Лайонс сообщил о значительной угрозе эвакуационным самолетам в аэропорту в Кабуле

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Пентагон считает, что для самолетов, садящихся и взлетающих в аэропорту Кабула, сохраняется угроза, заявил генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США.
"Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста", - сказал Лайонс.
При этом он отказался говорить о деталях, сославшись на наличие веских причин.
По его словам, транспортные самолеты С-17, которые используются для эвакуации, "лучшие в мире".
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреКабул (город)АфганистанМинистерство обороны СШАСШАТалибанКосмос - РИА НаукаВооруженные силы США
 
 
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