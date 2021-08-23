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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/pentagon-1746927695.html
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан
Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:40
2021-08-23T18:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби."Думаю, не стоит забегать вперед нынешней ситуации. Таких планов пока нет - потребовать или разрешить (развертывание) дополнительных сил США для этой миссии", - сказал Кирби на пресс-конференции.По данным Пентагона, с конца июля США вывезли 42 тысячи человек из Кабула, только за последние сутки - более 16 тысяч человек.
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сша
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
18:40 23.08.2021
 
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан

Представитель Пентагона Кирби: планов направить в Афганистан силы для операции по эвакуации пока нет

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби.
"Думаю, не стоит забегать вперед нынешней ситуации. Таких планов пока нет - потребовать или разрешить (развертывание) дополнительных сил США для этой миссии", - сказал Кирби на пресс-конференции.
По данным Пентагона, с конца июля США вывезли 42 тысячи человек из Кабула, только за последние сутки - более 16 тысяч человек.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 18:49
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)АфганистанМинистерство обороны СШАДжон Кирби
 
 
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