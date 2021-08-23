https://ria.ru/20210823/pentagon-1746927695.html

Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан

Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021

Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан

Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:40

2021-08-23T18:40

2021-08-23T18:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби."Думаю, не стоит забегать вперед нынешней ситуации. Таких планов пока нет - потребовать или разрешить (развертывание) дополнительных сил США для этой миссии", - сказал Кирби на пресс-конференции.По данным Пентагона, с конца июля США вывезли 42 тысячи человек из Кабула, только за последние сутки - более 16 тысяч человек.

https://ria.ru/20210821/pentagon-1746691612.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, джон кирби