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Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан
Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:40
2021-08-23T18:40
2021-08-23T18:40
захват власти в афганистане талибами
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министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Пентагон пока не планирует запрашивать у Белого дома новые силы для операции по эвакуации граждан США и Афганистана из Кабула, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби."Думаю, не стоит забегать вперед нынешней ситуации. Таких планов пока нет - потребовать или разрешить (развертывание) дополнительных сил США для этой миссии", - сказал Кирби на пресс-конференции.По данным Пентагона, с конца июля США вывезли 42 тысячи человек из Кабула, только за последние сутки - более 16 тысяч человек.
https://ria.ru/20210821/pentagon-1746691612.html
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан
Представитель Пентагона Кирби: планов направить в Афганистан силы для операции по эвакуации пока нет