Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/pemex-1746790574.html
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.08.2021
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар, сообщают местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:46
2021-08-23T01:46
в мире
pemex
мексиканский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104144/04/1041440421_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_efd515baf09cd9a9cd2c6c752f15b850.jpg
МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.В компании Pemex РИА Новости сообщили, что пока не подготовили официальный отчет об инциденте.Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.
https://ria.ru/20210703/chp-1739707240.html
мексиканский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104144/04/1041440421_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_19dbd865e94e73454c3248121f1d4c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, pemex, мексиканский залив
01:46 23.08.2021
 
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек

СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex в Мексиканском заливе пострадали шесть человек

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика) - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

"Сообщается о взрыве нефтяной платформы компании Petróleos Mexicanos (Pemex), расположенной в 100 км от Сьюдад-дель-Кармен. На платформе Ku-Alfa подтвердили шестерых раненых", - сообщило в Twitter издание Tribuna Campeche.

В компании Pemex РИА Новости сообщили, что пока не подготовили официальный отчет об инциденте.
Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.
В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.
Нефтяная платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 04:13
Крупные ЧП на нефтяных платформах в 2010-2021 годах
 
В миреPemexМексиканский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния