https://ria.ru/20210823/pemex-1746790574.html
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек - РИА Новости, 23.08.2021
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар, сообщают местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:46
2021-08-23T01:46
2021-08-23T01:46
в мире
pemex
мексиканский залив
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МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.В компании Pemex РИА Новости сообщили, что пока не подготовили официальный отчет об инциденте.Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.В начале июля на платформе Ku-Charly, одной из 17 на этом нефтедобывающем комплексе, из-за разрыва подводного газопровода произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек жертв или пострадавших.
https://ria.ru/20210703/chp-1739707240.html
мексиканский залив
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в мире, pemex, мексиканский залив
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек
СМИ: при взрыве на морской платформе Pemex в Мексиканском заливе пострадали шесть человек