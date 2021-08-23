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PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой
PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой - РИА Новости, 23.08.2021
PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой
Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:56
2021-08-23T09:56
в мире
сша
великобритания
paypal
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют, говорится в пресс-релизе компании.Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года."PayPal сегодня объявила о запуске новой услуги, позволяющей своим клиентам в Великобритании покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal. Эта новая услуга начинает развертываться на этой неделе", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.Получив доступ к своей учетной записи PayPal через веб-сайт или мобильное приложение, клиенты могут просматривать цены на криптовалюту в реальном времени, получать доступ к образовательному контенту, который поможет ответить на частые вопросы, и больше узнать о криптовалютах.Как подчеркивает компания, услуга обеспечивает "безопасный и ответственный" доступ к криптовалюте и дает клиентам возможность изучить преимущества и риски, прежде чем совершать операции.В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупок криптовалютой, которая конвертируется в традиционную валюту без дополнительных сборов и комиссий.PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.
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в мире, сша, великобритания, paypal
09:56 23.08.2021
 
PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой

PayPal позволит жителям Великобритании покупать, продавать и хранить криптовалюту

© AP Photo / Jeff ChiuОфис платежной системы PayPal
Офис платежной системы PayPal - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют, говорится в пресс-релизе компании.
Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года.
"PayPal сегодня объявила о запуске новой услуги, позволяющей своим клиентам в Великобритании покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal. Эта новая услуга начинает развертываться на этой неделе", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Получив доступ к своей учетной записи PayPal через веб-сайт или мобильное приложение, клиенты могут просматривать цены на криптовалюту в реальном времени, получать доступ к образовательному контенту, который поможет ответить на частые вопросы, и больше узнать о криптовалютах.
Как подчеркивает компания, услуга обеспечивает "безопасный и ответственный" доступ к криптовалюте и дает клиентам возможность изучить преимущества и риски, прежде чем совершать операции.
В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупок криптовалютой, которая конвертируется в традиционную валюту без дополнительных сборов и комиссий.
PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.
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В миреСШАВеликобританияPayPal
 
 
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