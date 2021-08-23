https://ria.ru/20210823/paypal-1746810562.html

PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой

PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой - РИА Новости, 23.08.2021

PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой

Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:56

2021-08-23T09:56

2021-08-23T09:56

в мире

сша

великобритания

paypal

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют, говорится в пресс-релизе компании.Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года."PayPal сегодня объявила о запуске новой услуги, позволяющей своим клиентам в Великобритании покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal. Эта новая услуга начинает развертываться на этой неделе", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.Получив доступ к своей учетной записи PayPal через веб-сайт или мобильное приложение, клиенты могут просматривать цены на криптовалюту в реальном времени, получать доступ к образовательному контенту, который поможет ответить на частые вопросы, и больше узнать о криптовалютах.Как подчеркивает компания, услуга обеспечивает "безопасный и ответственный" доступ к криптовалюте и дает клиентам возможность изучить преимущества и риски, прежде чем совершать операции.В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупок криптовалютой, которая конвертируется в традиционную валюту без дополнительных сборов и комиссий.PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.

https://ria.ru/20210810/mayning-1745126294.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, великобритания, paypal