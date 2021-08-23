https://ria.ru/20210823/patrushev-1746911046.html

Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане

Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021

Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:17

2021-08-23T17:17

2021-08-23T17:17

захват власти в афганистане талибами

сша

николай патрушев

афганистан

россия

джейк салливан

в мире

талибан

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

сша

афганистан

россия

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сша, николай патрушев, афганистан, россия, джейк салливан, в мире, талибан