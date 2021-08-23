https://ria.ru/20210823/parlament-1746802418.html
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина - РИА Новости, 23.08.2021
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина
Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:54
2021-08-23T08:54
2021-08-23T08:54
распространение коронавируса
в мире
веллингтон (город)
новая зеландия
окленд
джасинда ардерн
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_5f312b8783243e0c9dd4180b0142508b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн.Ранее в тот же день она объявила о продлении локдауна до 27 августа из-за распространения коронавируса в виде штамма "дельта" по всей стране и до конца месяца в крупнейшем городе страны - Окленд.Парламент Новой Зеландии находится в Веллингтоне."В то время, как мы конечно же хотим сейчас дать возможность представителям палаты проверять работу правительства, физически возить депутатов по всей стране в парламент действительно рискованно", - приводит слова Ардерн радио RNZ.По ее словам, министры ее кабинета смогут появляться виртуально перед соответствующими комиссиями парламента. Премьер-министр подчеркнула, что нарушение работы парламента в Новой Зеландии минимально по сравнению с другими странами.Ардерн заявила, что во время локдауна люди не должны покидать своих домов, им разрешено выйти на свежий воздух только раз в день.
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html
веллингтон (город)
новая зеландия
окленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_222:0:1757:1151_1920x0_80_0_0_7bd06df912fbbc367452df95ecac30ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, веллингтон (город), новая зеландия, окленд, джасинда ардерн, коронавирус covid-19
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина по коронавирусу