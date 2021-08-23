https://ria.ru/20210823/parlament-1746802418.html

Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина

Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина - РИА Новости, 23.08.2021

Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина

Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:54

2021-08-23T08:54

2021-08-23T08:54

распространение коронавируса

в мире

веллингтон (город)

новая зеландия

окленд

джасинда ардерн

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн.Ранее в тот же день она объявила о продлении локдауна до 27 августа из-за распространения коронавируса в виде штамма "дельта" по всей стране и до конца месяца в крупнейшем городе страны - Окленд.Парламент Новой Зеландии находится в Веллингтоне."В то время, как мы конечно же хотим сейчас дать возможность представителям палаты проверять работу правительства, физически возить депутатов по всей стране в парламент действительно рискованно", - приводит слова Ардерн радио RNZ.По ее словам, министры ее кабинета смогут появляться виртуально перед соответствующими комиссиями парламента. Премьер-министр подчеркнула, что нарушение работы парламента в Новой Зеландии минимально по сравнению с другими странами.Ардерн заявила, что во время локдауна люди не должны покидать своих домов, им разрешено выйти на свежий воздух только раз в день.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html

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новая зеландия

окленд

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в мире, веллингтон (город), новая зеландия, окленд, джасинда ардерн, коронавирус covid-19