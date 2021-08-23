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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210823/parlament-1746802418.html
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина - РИА Новости, 23.08.2021
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина
Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:54
2021-08-23T08:54
распространение коронавируса
в мире
веллингтон (город)
новая зеландия
окленд
джасинда ардерн
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн.Ранее в тот же день она объявила о продлении локдауна до 27 августа из-за распространения коронавируса в виде штамма "дельта" по всей стране и до конца месяца в крупнейшем городе страны - Окленд.Парламент Новой Зеландии находится в Веллингтоне."В то время, как мы конечно же хотим сейчас дать возможность представителям палаты проверять работу правительства, физически возить депутатов по всей стране в парламент действительно рискованно", - приводит слова Ардерн радио RNZ.По ее словам, министры ее кабинета смогут появляться виртуально перед соответствующими комиссиями парламента. Премьер-министр подчеркнула, что нарушение работы парламента в Новой Зеландии минимально по сравнению с другими странами.Ардерн заявила, что во время локдауна люди не должны покидать своих домов, им разрешено выйти на свежий воздух только раз в день.
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html
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в мире, веллингтон (город), новая зеландия, окленд, джасинда ардерн, коронавирус covid-19
08:54 23.08.2021
 
Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина

Парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за карантина по коронавирусу

CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии приостанавливает работу на одну неделю из-за действующего в стране карантина, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Ранее в тот же день она объявила о продлении локдауна до 27 августа из-за распространения коронавируса в виде штамма "дельта" по всей стране и до конца месяца в крупнейшем городе страны - Окленд.
Парламент Новой Зеландии находится в Веллингтоне.
"В то время, как мы конечно же хотим сейчас дать возможность представителям палаты проверять работу правительства, физически возить депутатов по всей стране в парламент действительно рискованно", - приводит слова Ардерн радио RNZ.
По ее словам, министры ее кабинета смогут появляться виртуально перед соответствующими комиссиями парламента. Премьер-министр подчеркнула, что нарушение работы парламента в Новой Зеландии минимально по сравнению с другими странами.
Ардерн заявила, что во время локдауна люди не должны покидать своих домов, им разрешено выйти на свежий воздух только раз в день.
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Распространение коронавирусаВ миреВеллингтон (город)Новая ЗеландияОклендДжасинда АрдернКоронавирус COVID-19
 
 
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