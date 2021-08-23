https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746814949.html
Талибы заявили об осаде провинции Панджшер
Талибы заявили об осаде провинции Панджшер - РИА Новости, 23.08.2021
Талибы заявили об осаде провинции Панджшер
"Талибан"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:22
2021-08-23T10:22
2021-08-23T13:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
панджшер (провинция)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Талибан"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер."Исламский эмират стремимся к мирному разрешению конфликта", — добавляется при этом в сообщении.Ранее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского "Северного альянса". Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что, помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html
панджшер (провинция)
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Передовые отряды талибов выдвинулись в Панджшерское ущелье
Талибы (запрещены в РФ) заявили, что осадили Панджшер. Именно там собрались силы сопротивления под руководством Ахмада Масуда. Панджшерское ущелье остается последним регионом, который еще не заняли силы Эмирата, но вскоре все может измениться. К границам с обеих сторон стягиваются войска. И Талибан, и повстанцы Масуда утверждают, что хотят достичь мирного решения. Но если это будет невозможно, то обе стороны готовы применять силу.
2021-08-23T10:22
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-23T10:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, панджшер (провинция), талибан, афганистан
10:22 23.08.2021 (обновлено: 13:45 23.08.2021)
Талибы заявили об осаде провинции Панджшер
Талибы заявили о взятии в осаду провинции Панджшер и о стремлении к мирному разрешению конфликта
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
"Талибан
"* заявил, что его боевики осадили силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер
.
"Исламский эмират стремимся к мирному разрешению конфликта", — добавляется при этом в сообщении.
Ранее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.
Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского "Северного альянса". Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что, помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ
, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле
аэропорт, который удерживают военные США
и других стран НАТО
.
*Террористическая организация, запрещенная в России.