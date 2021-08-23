https://ria.ru/20210823/pamyatnik-1746865619.html
Посольство России осудило установку в Эстонии памятника "лесным братьям"
Посольство России осудило установку в Эстонии памятника "лесным братьям" - РИА Новости, 23.08.2021
Посольство России осудило установку в Эстонии памятника "лесным братьям"
Посольство России осудило установку в Эстонии памятника членам вооруженных националистических формирований, известным под общим названием "лесные братья". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:06
2021-08-23T14:06
2021-08-23T19:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Посольство России осудило установку в Эстонии памятника членам вооруженных националистических формирований, известным под общим названием "лесные братья".Мемориал открыли в деревне Хюти Выруского уезда в воскресенье.Российские дипломаты напомнили, что в рядах Красной армии сражались с фашизмом и представители Эстонии, покрывшие себя воинской славой на полях сражений. "К сожалению, им нет места в современной эстонской историографии. В почете совсем иные персонажи: один из свежих примеров — открытие 22 августа в Выруском уезде памятника бывшим "лесным братьям", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в понедельник в фейсбуке.Посольство России уже не раз говорило об опасности курса на оправдание пособников нацистов."Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей", — отмечается в документе.Диппредставительство напомнило, что по предложению России Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом."Весьма символичным представляется тот факт, что, находясь 20 августа в Москве, федеральный канцлер ФРГ Аргела Меркель возложила венок у стен Кремля к Могиле Неизвестного Солдата, склонив голову в знак памяти о тех, кто отдал жизнь в боях с немецко-фашистскими захватчиками", — подчеркнули в посольстве Российской Федерации."Лесными братьями" назывались националистические группы, действовавшие в 1940-1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии против Советской власти и выступавшие за восстановление государственной независимости этих республик.В основной своей массе "лесные братья" ушли в партизаны после освобождения Эстонии от фашистов в 1944 году в надежде избежать наказания за совершенные во время немецкой оккупации преступления: они участвовали в массовом уничтожении мирного населения, в том числе евреев. "Лесные братья" организовывали отряды для борьбы с коммунистами и террора против лояльного к советскому строю мирного населения.
https://ria.ru/20201014/bandy-1579687708.html
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в мире, эстония, россия
14:06 23.08.2021 (обновлено: 19:43 23.08.2021)
Посольство России осудило установку в Эстонии памятника "лесным братьям"
Посольство России в Эстонии осудило установку памятника "лесным братьям" в деревне Хюти
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости.
Посольство России
осудило установку в Эстонии
памятника членам вооруженных националистических формирований, известным под общим названием "лесные братья".
Мемориал открыли в деревне Хюти Выруского уезда в воскресенье.
Российские дипломаты напомнили, что в рядах Красной армии сражались с фашизмом и представители Эстонии, покрывшие себя воинской славой на полях сражений.
"К сожалению, им нет места в современной эстонской историографии. В почете совсем иные персонажи: один из свежих примеров — открытие 22 августа в Выруском уезде памятника бывшим "лесным братьям", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в понедельник в фейсбуке
.
Посольство России уже не раз говорило об опасности курса на оправдание пособников нацистов.
"Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы
и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей", — отмечается в документе.
Диппредставительство напомнило, что по предложению России Генассамблея ООН
ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.
"Весьма символичным представляется тот факт, что, находясь 20 августа в Москве
, федеральный канцлер ФРГ
Аргела Меркель возложила венок у стен Кремля к Могиле Неизвестного Солдата, склонив голову в знак памяти о тех, кто отдал жизнь в боях с немецко-фашистскими захватчиками", — подчеркнули в посольстве Российской Федерации.
"Лесными братьями" назывались националистические группы, действовавшие в 1940-1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии против Советской власти и выступавшие за восстановление государственной независимости этих республик.
В основной своей массе "лесные братья" ушли в партизаны после освобождения Эстонии от фашистов в 1944 году в надежде избежать наказания за совершенные во время немецкой оккупации преступления: они участвовали в массовом уничтожении мирного населения, в том числе евреев. "Лесные братья" организовывали отряды для борьбы с коммунистами и террора против лояльного к советскому строю мирного населения.