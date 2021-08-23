https://ria.ru/20210823/otpusk-1746837983.html

Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха

Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха - РИА Новости, 23.08.2021

Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха

Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:11

2021-08-23T12:11

2021-08-23T12:11

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.По данным ведомства, "45% опрошенных россиян сообщили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель"."Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель", - сообщили в ведомстве по итогам исследования на портале "Работа в России".Однако есть и те, кто устает не от работы, а без нее. Так ответили 9% опрошенных. Как сообщили 36% участников исследования, чтобы сформировать свой бюджет на отпуск, они откладывают небольшие суммы денег в течение года. Примерно столько же (32%) используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.При этом около трети из числа опрошенных (30%) и во время отпуска продолжают отвечать на запросы по работе и регулярно проверяют свою электронную почту. Кроме того, 12% во время отпуска занимаются поиском новой работы. В то время как большинство (68%) используют отпуск исключительно для отдыха.Исследование проводилось летом этого года. В нем приняли участие более 15 тысяч человек из всех регионов страны.

https://ria.ru/20210819/puteshestviya-1746319314.html

https://ria.ru/20210722/puteshestviya-1742398113.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия