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Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха
Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха - РИА Новости, 23.08.2021
Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха
Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:11
2021-08-23T12:11
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.По данным ведомства, "45% опрошенных россиян сообщили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель"."Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель", - сообщили в ведомстве по итогам исследования на портале "Работа в России".Однако есть и те, кто устает не от работы, а без нее. Так ответили 9% опрошенных. Как сообщили 36% участников исследования, чтобы сформировать свой бюджет на отпуск, они откладывают небольшие суммы денег в течение года. Примерно столько же (32%) используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.При этом около трети из числа опрошенных (30%) и во время отпуска продолжают отвечать на запросы по работе и регулярно проверяют свою электронную почту. Кроме того, 12% во время отпуска занимаются поиском новой работы. В то время как большинство (68%) используют отпуск исключительно для отдыха.Исследование проводилось летом этого года. В нем приняли участие более 15 тысяч человек из всех регионов страны.
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
12:11 23.08.2021
 
Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха

Опрос "Работа в России": почти половине россиян нужно более двух недель для полноценного отдыха

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории пляжа санатория "Красная Талка" в Геледжике
Отдыхающие на территории пляжа санатория Красная Талка в Геледжике - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.
По данным ведомства, "45% опрошенных россиян сообщили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель".
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"Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель", - сообщили в ведомстве по итогам исследования на портале "Работа в России".
Однако есть и те, кто устает не от работы, а без нее. Так ответили 9% опрошенных. Как сообщили 36% участников исследования, чтобы сформировать свой бюджет на отпуск, они откладывают небольшие суммы денег в течение года. Примерно столько же (32%) используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.
При этом около трети из числа опрошенных (30%) и во время отпуска продолжают отвечать на запросы по работе и регулярно проверяют свою электронную почту. Кроме того, 12% во время отпуска занимаются поиском новой работы. В то время как большинство (68%) используют отпуск исключительно для отдыха.
Исследование проводилось летом этого года. В нем приняли участие более 15 тысяч человек из всех регионов страны.
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