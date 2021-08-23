12:11 23.08.2021 (обновлено: 12:13 23.08.2021)
Премьер Чехии назвал условие возобновления отношений с Россией
Премьер Чехии Бабиш: Прага не хочет углублять кризис в отношениях с Москвой
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Чешско-российские отношения переживают тяжелый период, но не по вине Чехии, Прага не хочет углублять кризис в отношениях с Москвой, но не видит интереса к диалогу со стороны РФ, заявил чешский премьер Андрей Бабиш в понедельник в выступлении на совещании послов страны.
"Очень тяжелый период переживают чешско-российские отношения, но не по нашей вине. Мы не заинтересованы в дальнейшем углублении кризиса, но для диалога нужны двое, а я не вижу с российской стороны интереса к диалогу. К тому же о диалоге не может быть речи до тех пор, пока Чехия включена в российский список недружественных стран", - сказал Бабиш.
Главными партнерами Чехии, по мнению премьера, являются Германия, США, Израиль, Великобритания и Франция. Прага также заинтересована в развитии отношений с Китаем, отметил Бабиш.
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.