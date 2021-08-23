https://ria.ru/20210823/otnosheniya-1746838134.html

Премьер Чехии назвал условие возобновления отношений с Россией

Премьер Чехии назвал условие возобновления отношений с Россией - РИА Новости, 23.08.2021

Премьер Чехии назвал условие возобновления отношений с Россией

Чешско-российские отношения переживают тяжелый период, но не по вине Чехии, Прага не хочет углублять кризис в отношениях с Москвой, но не видит интереса к... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:11

2021-08-23T12:11

2021-08-23T12:13

в мире

чехия

андрей бабиш

россия

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ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Чешско-российские отношения переживают тяжелый период, но не по вине Чехии, Прага не хочет углублять кризис в отношениях с Москвой, но не видит интереса к диалогу со стороны РФ, заявил чешский премьер Андрей Бабиш в понедельник в выступлении на совещании послов страны.Главными партнерами Чехии, по мнению премьера, являются Германия, США, Израиль, Великобритания и Франция. Прага также заинтересована в развитии отношений с Китаем, отметил Бабиш.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html

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в мире, чехия, андрей бабиш, россия