https://ria.ru/20210823/oshibka-1746912282.html
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети" - РИА Новости, 23.08.2021
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"
Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:21
2021-08-23T17:21
2021-08-23T17:26
общество
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Ранее в соцсетях появилось фото, где на одной из улиц Севастополя вместо слова "дети" на асфальте написано "тиде"."Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами", - сказали в департаменте, добавив, что надпись на асфальте уже закрашена.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь
17:21 23.08.2021 (обновлено: 17:26 23.08.2021)
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"
Дорожные службы Севастополя по ошибке нанесли на асфальт надпись "тиде" вместо "дети"