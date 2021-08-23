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В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети" - РИА Новости, 23.08.2021
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"
Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:21
2021-08-23T17:26
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Ранее в соцсетях появилось фото, где на одной из улиц Севастополя вместо слова "дети" на асфальте написано "тиде"."Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами", - сказали в департаменте, добавив, что надпись на асфальте уже закрашена.
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общество, севастополь
17:21 23.08.2021 (обновлено: 17:26 23.08.2021)
 
В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"

Дорожные службы Севастополя по ошибке нанесли на асфальт надпись "тиде" вместо "дети"

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее в соцсетях появилось фото, где на одной из улиц Севастополя вместо слова "дети" на асфальте написано "тиде".
"Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами", - сказали в департаменте, добавив, что надпись на асфальте уже закрашена.
 
ОбществоСевастополь
 
 
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