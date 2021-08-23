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В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"

В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети" - РИА Новости, 23.08.2021

В Севастополе ошиблись при нанесении на асфальт надписи "дети"

Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:21

2021-08-23T17:21

2021-08-23T17:26

общество

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Ранее в соцсетях появилось фото, где на одной из улиц Севастополя вместо слова "дети" на асфальте написано "тиде"."Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами", - сказали в департаменте, добавив, что надпись на асфальте уже закрашена.

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь