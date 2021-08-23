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Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева - РИА Новости, 23.08.2021
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:03
2021-08-23T10:03
2021-08-23T11:31
безопасность
калашников (концерн)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."На вооружение Росгвардии будет принят модульный пистолет Лебедева. На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях – базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией", - сообщили в компании.При этом в "Калашникове" добавили, что "готовы выполнять заказы в том объёме, в каком это будет нужно заказчику".
https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html
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безопасность, калашников (концерн), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:03 23.08.2021 (обновлено: 11:31 23.08.2021)
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева
Пресс-служба "Калашникова": Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева