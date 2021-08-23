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Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева - РИА Новости, 23.08.2021
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:03
2021-08-23T11:31
безопасность
калашников (концерн)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."На вооружение Росгвардии будет принят модульный пистолет Лебедева. На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях – базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией", - сообщили в компании.При этом в "Калашникове" добавили, что "готовы выполнять заказы в том объёме, в каком это будет нужно заказчику".
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РИА Новости
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безопасность, калашников (концерн), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:03 23.08.2021 (обновлено: 11:31 23.08.2021)
 
Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева

Пресс-служба "Калашникова": Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Калашников" / Перейти в фотобанкМодульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников"
Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном Калашников - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Калашников"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова".
"На вооружение Росгвардии будет принят модульный пистолет Лебедева. На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях – базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией", - сообщили в компании.
При этом в "Калашникове" добавили, что "готовы выполнять заказы в том объёме, в каком это будет нужно заказчику".
Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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БезопасностьКалашников (концерн)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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