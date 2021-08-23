https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746811697.html

Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева

Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева - РИА Новости, 23.08.2021

Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева

Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:03

2021-08-23T10:03

2021-08-23T11:31

безопасность

калашников (концерн)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."На вооружение Росгвардии будет принят модульный пистолет Лебедева. На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях – базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией", - сообщили в компании.При этом в "Калашникове" добавили, что "готовы выполнять заказы в том объёме, в каком это будет нужно заказчику".

https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калашников (концерн), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)