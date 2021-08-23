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В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету
В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету - РИА Новости, 23.08.2021
В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету
Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая в полете выпустила собаку на прогулку по салону, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:33
2021-08-23T20:51
происшествия
омск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая в полете выпустила собаку на прогулку по салону, сообщает в понедельник Сибирское управление на транспорте МВД России.В транспортной полиции пояснили, что в дежурную часть Омского линейного управления МВД поступило сообщение о том, что на борт самолета, прибывшего из Симферополя, требуются полицейские в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок."Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников", — говорится в сообщении.В отношении пассажирки полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.В управлении отметили, что правила авиационной безопасности разрешают транспортировку животных только в специальном перевозочном контейнере, который при этом должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.
https://ria.ru/20210528/deboshir-1734549595.html
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происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:33 23.08.2021 (обновлено: 20:51 23.08.2021)
 
В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету

Полицейские Омска задержали женщину, вопреки запрету, выпустившую собаку гулять по самолету

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая в полете выпустила собаку на прогулку по салону, сообщает в понедельник Сибирское управление на транспорте МВД России.
В транспортной полиции пояснили, что в дежурную часть Омского линейного управления МВД поступило сообщение о том, что на борт самолета, прибывшего из Симферополя, требуются полицейские в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок.
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"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников", — говорится в сообщении.
В отношении пассажирки полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
В управлении отметили, что правила авиационной безопасности разрешают транспортировку животных только в специальном перевозочном контейнере, который при этом должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.
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ПроисшествияОмскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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