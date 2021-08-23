https://ria.ru/20210823/omsk-1746831025.html

В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету

В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету - РИА Новости, 23.08.2021

В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку гулять по самолету

Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая в полете выпустила собаку на прогулку по салону, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:33

2021-08-23T11:33

2021-08-23T20:51

происшествия

омск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая в полете выпустила собаку на прогулку по салону, сообщает в понедельник Сибирское управление на транспорте МВД России.В транспортной полиции пояснили, что в дежурную часть Омского линейного управления МВД поступило сообщение о том, что на борт самолета, прибывшего из Симферополя, требуются полицейские в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок."Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников", — говорится в сообщении.В отношении пассажирки полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.В управлении отметили, что правила авиационной безопасности разрешают транспортировку животных только в специальном перевозочном контейнере, который при этом должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.

https://ria.ru/20210528/deboshir-1734549595.html

https://ria.ru/20210818/kot-1746273633.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)