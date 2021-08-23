https://ria.ru/20210823/odkb-1746856742.html
В ОДКБ выработают ответные меры на исходящие из Афганистана угрозы
В ОДКБ выработают ответные меры на исходящие из Афганистана угрозы - РИА Новости, 23.08.2021
В ОДКБ выработают ответные меры на исходящие из Афганистана угрозы
Лидеры ОДКБ поручили до 16 сентября выработать меры ответа на исходящие из Афганистана угрозы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:31
2021-08-23T13:31
2021-08-23T13:31
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
дмитрий песков
эмомали рахмон
большая двадцатка
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лидеры ОДКБ поручили до 16 сентября выработать меры ответа на исходящие из Афганистана угрозы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По итогам заседания условились главы государств, правительств дать поручения советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас истекает из Афганистана. Возникают реальные риски для всего Евразийского региона и мира в целом", - сообщил Песков.Песков уточнил, что лидеры рассчитывают, что это поручение будет исполнено до 16 сентября. У лидеров ОДКБ есть понимание необходимости координации усилий ООН, СБ ООН и G20 по ситуации в Афганистане, отметил пресс-секретарь президента."В целом есть понимание, и это акцентировал в своем выступлении президент Путин, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных наций, Совета Безопасности и G20", - сказал Песков журналистам.Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, прошел в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, дмитрий песков, эмомали рахмон, большая двадцатка, одкб, россия
В ОДКБ выработают ответные меры на исходящие из Афганистана угрозы
В ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на исходящие из Афганистана угрозы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Лидеры ОДКБ
поручили до 16 сентября выработать меры ответа на исходящие из Афганистана угрозы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"По итогам заседания условились главы государств, правительств дать поручения советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас истекает из Афганистана. Возникают реальные риски для всего Евразийского региона и мира в целом", - сообщил Песков.
Песков уточнил, что лидеры рассчитывают, что это поручение будет исполнено до 16 сентября.
У лидеров ОДКБ есть понимание необходимости координации усилий ООН
, СБ ООН и G20
по ситуации в Афганистане
, отметил пресс-секретарь президента.
"В целом есть понимание, и это акцентировал в своем выступлении президент Путин, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных наций, Совета Безопасности и G20", - сказал Песков журналистам.
Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, прошел в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана
"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России