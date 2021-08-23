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Биография Александра Новака

Биография Александра Новака - РИА Новости, 23.08.2021

Биография Александра Новака

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T00:39

2021-08-23T00:39

2021-08-23T00:39

справки

александр новак

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины.В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".В 1988-1997 годах работал в Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина, где прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга 1 разряда до начальника финансового бюро бухгалтерии.В 1997-1999 годах был начальником отдела, начальником управления, заместителем директора по экономике – начальником управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".В 1999-2000 годах занимал должности заместителя директора по экономике – начальника управления, заместителя директора по персоналу – начальника управления ОАО "Норильская горная компания", Заполярный филиал.В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска.В 2002-2007 годах занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.С 2007 по 2008 год – первый заместитель губернатора Красноярского края, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.В 2008-2012 годах Новак занимал пост заместителя министра финансов Российской Федерации.21 мая 2012 года он был назначен министром энергетики РФ.18 мая 2018 года переназначен на должность министра энергетики Российской Федерации.С 15 января 2020 года был исполняющим обязанности министра энергетики РФ. 21 января 2020 года вновь назначен на должность министра энергетики Российской Федерации. 10 ноября 2020 года Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. Председатель совета директоров ПАО "Транснефть" и ПАО "Россети". Новак входит в совет директоров ПАО "Газпром", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть".Член наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом".Также он является членом попечительских советов Национального исследовательского университета МЭИ, Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина. Председатель Российского национального комитета Мирового энергетического совета ("РНК МИРЭС"). Новак награжден российским орденом Почета (2010), орденами Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2019), орденом республики Крым "За верность долгу" (2017), медалью Столыпина П.А. I степени (2018). Имеет благодарность президента РФ (2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, александр новак