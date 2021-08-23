Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке
30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА.
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Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на нефтяной рынок.
Какими будут цены на нефть? Как решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти отразится на России? Когда нашей стране удастся выйти на докризисный уровень добычи сырья? Каковы перспективы трансформации энергетической отрасли?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на нефтяной рынок.
Какими будут цены на нефть? Как решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти отразится на России? Когда нашей стране удастся выйти на докризисный уровень добычи сырья? Каковы перспективы трансформации энергетической отрасли?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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