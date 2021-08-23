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Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке
Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке - РИА Новости, 23.08.2021
Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке
30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА.
2021-08-23T18:19
2021-08-23T18:19
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Задать вопросПандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на нефтяной рынок.Какими будут цены на нефть? Как решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти отразится на России? Когда нашей стране удастся выйти на докризисный уровень добычи сырья? Каковы перспективы трансформации энергетической отрасли?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы
18:19 23.08.2021
 

Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке

Читать ria.ru в
30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА.
Задать вопрос

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на нефтяной рынок.
Какими будут цены на нефть? Как решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти отразится на России? Когда нашей стране удастся выйти на докризисный уровень добычи сырья? Каковы перспективы трансформации энергетической отрасли?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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