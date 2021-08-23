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Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке

Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке - РИА Новости, 23.08.2021

Онлайн-конференция о ситуации на нефтяном рынке

30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА.

2021-08-23T18:19

2021-08-23T18:19

2021-08-23T18:19

анонсы

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Задать вопросПандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на нефтяной рынок.Какими будут цены на нефть? Как решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти отразится на России? Когда нашей стране удастся выйти на докризисный уровень добычи сырья? Каковы перспективы трансформации энергетической отрасли?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы