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Цены на нефть взлетели
Цены на нефть взлетели - РИА Новости, 23.08.2021
Цены на нефть взлетели
Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:22
2021-08-23T17:22
2021-08-23T18:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на пять процентов, до 65,22 доллара.На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате стоимость нефти упала на семь-девять процентов — это сильнейшее снижение с октября.Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
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экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent
росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI
дорожали на пять процентов, до 65,22 доллара.
На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате стоимость нефти упала на семь-девять процентов — это сильнейшее снижение с октября.
Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.