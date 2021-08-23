https://ria.ru/20210823/neft-1746913026.html

Цены на нефть взлетели

Цены на нефть взлетели - РИА Новости, 23.08.2021

Цены на нефть взлетели

Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:22

2021-08-23T17:22

2021-08-23T18:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на пять процентов, до 65,22 доллара.На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате стоимость нефти упала на семь-девять процентов — это сильнейшее снижение с октября.Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть