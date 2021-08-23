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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цены на нефть взлетели
Цены на нефть взлетели - РИА Новости, 23.08.2021
Цены на нефть взлетели
Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:22
2021-08-23T18:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на пять процентов, до 65,22 доллара.На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате стоимость нефти упала на семь-девять процентов — это сильнейшее снижение с октября.Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
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экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть
17:22 23.08.2021 (обновлено: 18:25 23.08.2021)
 
Цены на нефть взлетели

Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтегазоконденсатное месторождение
Нефтегазоконденсатное месторождение - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на пять процентов, до 65,22 доллара.
На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате стоимость нефти упала на семь-девять процентов — это сильнейшее снижение с октября.
Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentWTI (нефть)Цены на нефть
 
 
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