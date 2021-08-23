10:42 23.08.2021 (обновлено: 11:04 23.08.2021)
В Китае назвали ситуацию с Навальным внутренним делом России
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: у Запада нет причин вводить санкции из-за Навального
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Ранее в пятницу минфин США объявил введение новых санкций в связи с годовщиной "отравления" Алексея Навального. Под санкции, в частности, попали Институт криминалистики ФСБ и ряд его сотрудников, а также Испытательный институт военной медицины, входящий в структуру Минобороны РФ.
"Что касается инцидента с Навальным, то Китай неоднократно подчеркивал, что это исключительно внутреннее дело России", - заявил дипломат.
По его словам, совершенно несправедливо делать какие-либо выводы о виновности России до того, как все стороны смогут установить, что произошло на самом деле.
"А введение односторонних санкций под этим предлогом еще более бессмысленно", - добавил Ван Вэньбинь.
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В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.