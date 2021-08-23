https://ria.ru/20210823/mvf-1746934115.html

Эксперт рассказал, как Россия может потратить полученные от МВФ деньги

Эксперт рассказал, как Россия может потратить полученные от МВФ деньги - РИА Новости, 23.08.2021

Эксперт рассказал, как Россия может потратить полученные от МВФ деньги

Россия, скорее всего, направит полученные от Международного валютного фонда более 17 миллиардов долларов в свои резервы, что позитивно скажется на показателях... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:31

2021-08-23T19:31

2021-08-23T19:35

экономика

мвф

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия, скорее всего, направит полученные от Международного валютного фонда более 17 миллиардов долларов в свои резервы, что позитивно скажется на показателях кредитоспособности страны, поделился мнением с РИА Новости руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров.Ранее в понедельник вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования (SDR) между странами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов."В рамках нового выпуска СДР Международного валютного фонда Россия как страна-член с квотой 2,712% получит 12 276 миллиона СДР, что, по официальному курсу на 23 августа, эквивалентно примерно 17,4 миллиарда долларов", - прокомментировал Джафаров.Он добавил, что, учитывая текущее достаточно устойчивое финансовое положение России, полученные СДР, скорее всего, будут добавлены к международным резервам РФ. "Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается. Увеличение международных резервов в свою очередь позитивно скажется на показателях суверенной кредитоспособности России", - считает собеседник агентства.Еще один сценарий - перераспределение СДР в пользу бедных стран, к чему призывает МВФ. "Скорее всего, это произойдет, если международное сообщество объединится в рамках этой инициативы. МВФ отмечал, что особенно трудное положение у Замбии, Туниса, Бахрейна и Аргентины, которым не хватит валютных резервов на выполнение внешних долговых обязательств в течение ближайшего года", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210728/prognoz-1743250071.html

https://ria.ru/20210803/mvf-1744089419.html

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экономика, мвф, россия