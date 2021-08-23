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Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов

Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.08.2021

Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов

В понедельник вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-23T14:46

2021-08-23T14:46

2021-08-24T02:15

экономика

белоруссия

мвф

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В понедельник вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов, сообщает РБК.Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Россия получила около 17,5 миллиарда долларов.Специальные права заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.Сейчас в обращении находятся 204 миллиарда SDR, что соответствует 290 миллиардам долларов. Теперь же общее количество SDR достигнет 660 миллиардов SDR. В прошлый раз МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса.Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.Как объяснила главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец, есть несколько способов монетизировать специальные права заимствования: обменять на твердую валюту в рамках двустороннего соглашения с другим государством или выполнить ряд условий МВФ и получить валютное финансирование по кредитной программе фонда. Есть также "экзотические" способы использовать SDR. Так, например, Минфин Украины получил гривны от ЦБ страны под залог SDR.По словам эксперта, у России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи."России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования", — пояснила Донец.Третий сценарий — поддержка Белоруссии: Москва может выделить Минску твердую валюту в обмен на его SDR.

https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html

https://ria.ru/20210803/antikrizisnyy-1744156322.html

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экономика, белоруссия, мвф, россия