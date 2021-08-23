https://ria.ru/20210823/murmansk-1746815379.html

Глава Мурманска ушел в отставку

Глава Мурманска ушел в отставку - РИА Новости, 23.08.2021

Глава Мурманска ушел в отставку

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:28

2021-08-23T10:28

2021-08-23T10:28

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мурманская область

мурманск

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андрей чибис

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МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что намерен посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов, передает корреспондент РИА Новости."В настоящее время руководство страны, понимая геополитическое значение нашего города, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами стратегического развития всей Арктики… Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов… В связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов", - сказал Сысоев, добавив, что для новой непростой работы у него достаточно сил, знаний и опыта.Он также отметил, что дальнейшую свою деятельность планирует в качестве заместителя в совете депутатов. О своем намерении уйти в отставку Сысоев заявил 10 августа на брифинге. На заседании в понедельник, согласно повестке, депутаты должны избрать нового главу города.Депутаты большинством голосов проголосовали в поддержку решения Сысоева. "Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.В мае в СМИ появилась информация о том, что Сысоев не сообщал о незадекларированном виде на жительство и недвижимости за границей экс-супруги, с которой развелся в 2016 году. Тогда же губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил управлению по противодействию коррупции вместе с минюстом и аппаратом правительства, а также правоохранительными органами представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска и проанализировать возможность его нахождения на занимаемой должности.По данным местных СМИ, речь шла о сокрытии доходов бывшей супруги Сысоева, которая еще в статусе жены главы Мурманска получила вид на жительство в Латвии и имеет там недвижимость. Сам Сысоев называл этот инцидент провокацией в отношении него и заявлял, что законов не нарушал и в отставку не собирается, а информационную войну против него и руководства города развязали "политические гастролеры" и "приезжие управленцы и менеджеры", которые убеждают жителей в том, что они "раньше неправильно строили, неправильно любили свой город, неправильно жили".Сысоев был избран мэром Мурманска в сентябре 2019 года, тогда его кандидатуру выдвинул губернатор Андрей Чибис, до этого избрания Сысоев работал в должности сити-менеджера Мурманска в течение 10 лет.

https://ria.ru/20210623/korolev-1738198868.html

https://ria.ru/20210726/politika-1742840557.html

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политика, мурманская область, мурманск, латвия, андрей чибис