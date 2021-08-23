Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/murmansk-1746815379.html
Глава Мурманска ушел в отставку
Глава Мурманска ушел в отставку - РИА Новости, 23.08.2021
Глава Мурманска ушел в отставку
Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:28
2021-08-23T10:28
политика
мурманская область
мурманск
латвия
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745235884_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_f7440bfd3e53a59c4868e3d92d661542.jpg
МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что намерен посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов, передает корреспондент РИА Новости."В настоящее время руководство страны, понимая геополитическое значение нашего города, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами стратегического развития всей Арктики… Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов… В связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов", - сказал Сысоев, добавив, что для новой непростой работы у него достаточно сил, знаний и опыта.Он также отметил, что дальнейшую свою деятельность планирует в качестве заместителя в совете депутатов. О своем намерении уйти в отставку Сысоев заявил 10 августа на брифинге. На заседании в понедельник, согласно повестке, депутаты должны избрать нового главу города.Депутаты большинством голосов проголосовали в поддержку решения Сысоева. "Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.В мае в СМИ появилась информация о том, что Сысоев не сообщал о незадекларированном виде на жительство и недвижимости за границей экс-супруги, с которой развелся в 2016 году. Тогда же губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил управлению по противодействию коррупции вместе с минюстом и аппаратом правительства, а также правоохранительными органами представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска и проанализировать возможность его нахождения на занимаемой должности.По данным местных СМИ, речь шла о сокрытии доходов бывшей супруги Сысоева, которая еще в статусе жены главы Мурманска получила вид на жительство в Латвии и имеет там недвижимость. Сам Сысоев называл этот инцидент провокацией в отношении него и заявлял, что законов не нарушал и в отставку не собирается, а информационную войну против него и руководства города развязали "политические гастролеры" и "приезжие управленцы и менеджеры", которые убеждают жителей в том, что они "раньше неправильно строили, неправильно любили свой город, неправильно жили".Сысоев был избран мэром Мурманска в сентябре 2019 года, тогда его кандидатуру выдвинул губернатор Андрей Чибис, до этого избрания Сысоев работал в должности сити-менеджера Мурманска в течение 10 лет.
https://ria.ru/20210623/korolev-1738198868.html
https://ria.ru/20210726/politika-1742840557.html
мурманская область
мурманск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745235884_162:91:1180:854_1920x0_80_0_0_ab72fe453db66bd8c0c142b6c678ad87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мурманская область, мурманск, латвия, андрей чибис
10:28 23.08.2021
 
Глава Мурманска ушел в отставку

Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил о сложении полномочий, депутаты приняли его отставку

© Фото : сайт Совета депутатов города МурманскаМэр Мурманска Андрей Сысоев
Мэр Мурманска Андрей Сысоев - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : сайт Совета депутатов города Мурманска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что намерен посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов, передает корреспондент РИА Новости.
"В настоящее время руководство страны, понимая геополитическое значение нашего города, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами стратегического развития всей Арктики… Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов… В связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов", - сказал Сысоев, добавив, что для новой непростой работы у него достаточно сил, знаний и опыта.
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 11:12
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Королева
Он также отметил, что дальнейшую свою деятельность планирует в качестве заместителя в совете депутатов. О своем намерении уйти в отставку Сысоев заявил 10 августа на брифинге. На заседании в понедельник, согласно повестке, депутаты должны избрать нового главу города.
Депутаты большинством голосов проголосовали в поддержку решения Сысоева. "Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.
В мае в СМИ появилась информация о том, что Сысоев не сообщал о незадекларированном виде на жительство и недвижимости за границей экс-супруги, с которой развелся в 2016 году. Тогда же губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил управлению по противодействию коррупции вместе с минюстом и аппаратом правительства, а также правоохранительными органами представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска и проанализировать возможность его нахождения на занимаемой должности.
"Все проверки в отношении меня закончены. Ни одного вопроса по поводу Латвии ко мне у силовых структур нет. Все это было хорошо спланированной провокацией", - заявил Сысоев на заседании.
По данным местных СМИ, речь шла о сокрытии доходов бывшей супруги Сысоева, которая еще в статусе жены главы Мурманска получила вид на жительство в Латвии и имеет там недвижимость. Сам Сысоев называл этот инцидент провокацией в отношении него и заявлял, что законов не нарушал и в отставку не собирается, а информационную войну против него и руководства города развязали "политические гастролеры" и "приезжие управленцы и менеджеры", которые убеждают жителей в том, что они "раньше неправильно строили, неправильно любили свой город, неправильно жили".
Сысоев был избран мэром Мурманска в сентябре 2019 года, тогда его кандидатуру выдвинул губернатор Андрей Чибис, до этого избрания Сысоев работал в должности сити-менеджера Мурманска в течение 10 лет.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 00:42
Названы врио глав регионов с высокой вероятностью отставки
 
ПолитикаМурманская областьМурманскЛатвияАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния