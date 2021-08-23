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Лишившиеся базы в Мозамбике боевики укрылись в лесах, уверен эксперт
Лишившиеся базы в Мозамбике боевики укрылись в лесах, уверен эксперт - РИА Новости, 23.08.2021
Лишившиеся базы в Мозамбике боевики укрылись в лесах, уверен эксперт
Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, выбитые со своей опорной базы на севере Мозамбика, могут продолжить атаки после перегруппировки и восстановления... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:14
2021-08-23T15:14
в мире
мозамбик
африка
аль-каида
россия
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, выбитые со своей опорной базы на севере Мозамбика, могут продолжить атаки после перегруппировки и восстановления сил, которым способствует география региона, заявил РИА Новости эксперт мозамбикского правительства Элиу Глише.Ранее сообщалось, что правительственные силы Руанды и Мозамбика в ходе совместной операции отбили у "Аш-Шабаб"* базу около города Мбау в провинции Кабу-Дельгаду. Боевики бежали в Мбау после того, как силы указанных двух стран взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая, который служил опорным пунктом боевиков на протяжении более чем двух лет."География Кабу-Дельгаду очень запутанная и сложная для составления карт. В провинции есть районы густых лесов, которые могут скрыть кого угодно. Этот фактор затрудняет воздушную разведку и делает ее данные неточной", - сказал эксперт.По его словам, распространявшаяся информация о прибытии войск правительства Руанды и Сообщества развития Юга Африки (САДК) позволил боевикам отступить в организованном порядке и укрыться в лесах или смешаться с местным населением."Боевики действуют непредсказуемо. Они контролируют леса и используют в своих атаках эффект неожиданности", - отметил собеседник агентства.Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида"*, захватили порт Мосимбоа-да-Прая в 2017 году. В 2021 году боевики также пытались взять под контроль портовый город Пальма, расположенный в той же провинции Кабу-Дельгаду. В результате погибли 2,8 тысячи мирных жителей, более 800 тысяч вынуждены были покинуть город. В июле Руанда направила в Мозамбик около тысячи военнослужащих для помощи в борьбе с повстанцами.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210601/mozambik-1735147821.html
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в мире, мозамбик, африка, аль-каида, россия
15:14 23.08.2021
 
Лишившиеся базы в Мозамбике боевики укрылись в лесах, уверен эксперт

Мозамбикский эксперт Глише: лишившиеся базы боевики укрылись в лесах и продолжат атаки

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкВид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб"*, выбитые со своей опорной базы на севере Мозамбика, могут продолжить атаки после перегруппировки и восстановления сил, которым способствует география региона, заявил РИА Новости эксперт мозамбикского правительства Элиу Глише.
Ранее сообщалось, что правительственные силы Руанды и Мозамбика в ходе совместной операции отбили у "Аш-Шабаб"* базу около города Мбау в провинции Кабу-Дельгаду. Боевики бежали в Мбау после того, как силы указанных двух стран взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая, который служил опорным пунктом боевиков на протяжении более чем двух лет.
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"География Кабу-Дельгаду очень запутанная и сложная для составления карт. В провинции есть районы густых лесов, которые могут скрыть кого угодно. Этот фактор затрудняет воздушную разведку и делает ее данные неточной", - сказал эксперт.
По его словам, распространявшаяся информация о прибытии войск правительства Руанды и Сообщества развития Юга Африки (САДК) позволил боевикам отступить в организованном порядке и укрыться в лесах или смешаться с местным населением.
"Боевики действуют непредсказуемо. Они контролируют леса и используют в своих атаках эффект неожиданности", - отметил собеседник агентства.
Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанной с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида"*, захватили порт Мосимбоа-да-Прая в 2017 году. В 2021 году боевики также пытались взять под контроль портовый город Пальма, расположенный в той же провинции Кабу-Дельгаду. В результате погибли 2,8 тысячи мирных жителей, более 800 тысяч вынуждены были покинуть город. В июле Руанда направила в Мозамбик около тысячи военнослужащих для помощи в борьбе с повстанцами.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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