https://ria.ru/20210823/most-1746931841.html

В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост

В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост - РИА Новости, 23.08.2021

В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост

Мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:05

2021-08-23T19:05

2021-08-23T19:05

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 23 авг – РИА Новости. Мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в понедельник около 15.00 мск грузовик Renault, груженый щебнем, въехал на мост через реку Елань в Волгоградской области, проигнорировав ограничение по весу в 10 тонн."Произошло частичное обрушение моста, автомобиль совершил падение вниз и перевернулся на бок. По имеющимся данным, вес автомобиля с грузом составляет не менее 50 тонн. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в полиции.Как уточнили РИА Новости в администрации Еланского района, мост после происшествия полностью закрыт для движения на время восстановительных работ, к устранению аварии привлечены сотрудники МЧС, полиции, строители и девять единиц техники. По словам собеседника агентства, водитель грузовика доставлен в местную больницу для обследования. Как отметили в ведомстве, городское поселение Елань, где произошла авария, будет подавать в иск в суд за нарушение весовых ограничений, из-за чего произошло обрушение моста.

https://ria.ru/20210727/poezda-1743028307.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)