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В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост
В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост - РИА Новости, 23.08.2021
В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост
Мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:05
2021-08-23T19:05
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 23 авг – РИА Новости. Мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в понедельник около 15.00 мск грузовик Renault, груженый щебнем, въехал на мост через реку Елань в Волгоградской области, проигнорировав ограничение по весу в 10 тонн."Произошло частичное обрушение моста, автомобиль совершил падение вниз и перевернулся на бок. По имеющимся данным, вес автомобиля с грузом составляет не менее 50 тонн. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в полиции.Как уточнили РИА Новости в администрации Еланского района, мост после происшествия полностью закрыт для движения на время восстановительных работ, к устранению аварии привлечены сотрудники МЧС, полиции, строители и девять единиц техники. По словам собеседника агентства, водитель грузовика доставлен в местную больницу для обследования. Как отметили в ведомстве, городское поселение Елань, где произошла авария, будет подавать в иск в суд за нарушение весовых ограничений, из-за чего произошло обрушение моста.
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:05 23.08.2021
 
В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост

Мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика со щебнем и рухнул

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВОЛГОГРАД, 23 авг – РИА Новости. Мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в понедельник около 15.00 мск грузовик Renault, груженый щебнем, въехал на мост через реку Елань в Волгоградской области, проигнорировав ограничение по весу в 10 тонн.
"Произошло частичное обрушение моста, автомобиль совершил падение вниз и перевернулся на бок. По имеющимся данным, вес автомобиля с грузом составляет не менее 50 тонн. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в полиции.
Как уточнили РИА Новости в администрации Еланского района, мост после происшествия полностью закрыт для движения на время восстановительных работ, к устранению аварии привлечены сотрудники МЧС, полиции, строители и девять единиц техники. По словам собеседника агентства, водитель грузовика доставлен в местную больницу для обследования. Как отметили в ведомстве, городское поселение Елань, где произошла авария, будет подавать в иск в суд за нарушение весовых ограничений, из-за чего произошло обрушение моста.
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ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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