В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина ПетроваЗона выставки Восточного экономического форума
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина Петрова
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Молодые дальневосточники 2-3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Делегацию молодежи совместно сформировали Минвостокразвития РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Росмолодежь, Фонд Росконгресс и субъекты ДФО.
"В этом году молодежная повестка впервые выделена в отдельный трек деловой программы Восточного экономического форума. Мы уверены, что участие молодежи в дискуссиях форума позволит сформировать новые идеи и представить проекты, направленные на развитие Дальнего Востока", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба офиса.
В составе делегации – дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников и студентов, лидеры общественного мнения, представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций. Участников ВЭФ привлекали путем открытого отбора. Поступило более 200 заявок, 100 молодых людей получили возможность приехать во Владивосток.
"Мы видим новую волну интереса молодежи к Дальнему Востоку и последовательно работаем над вовлечением ребят в работу по развитию Дальнего Востока и Арктики. На полях ВЭФ планируется заключение соглашения с Росмолодежью о совместном проведении ежегодного молодежного форума для адресной поддержки выдвинутых молодежью инициатив. Рассчитываем сформировать молодежное сообщество Дальнего Востока с целью продвижения перспективных идей и проектов. Молодежь исторически играет ключевую роль в развитии тихоокеанских территорий нашей страны. Важно продолжать традиции, максимально поддерживать и создавать возможности и условия для активной самореализации молодых людей в дальневосточных регионах", – сообщил галава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила важность инвестиционной поддержки молодежных проектов.
"Все крупные экономические форумы в России уже по доброй традиции проходят с отдельно выделенными молодежными днями, и в этом году ВЭФ не станет исключением. Этим летом мы провели отбор идей по включению в нацпроекты, среди которых был запрос о необходимости создания программы по развитию молодежного предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития проработали этот вопрос. Мы готовы ее запустить на ВЭФ в 30 пилотных регионах России", – рассказала Разуваева.
19 августа, 12:28Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ