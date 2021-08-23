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В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ
В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ - РИА Новости, 23.08.2021
В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ
Молодые дальневосточники 2-3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября выступить в качестве РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:57
2021-08-23T12:57
владивосток
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
алексей чекунков
фонд "росконгресс"
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Молодые дальневосточники 2-3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ, сообщает пресс-офис ВЭФ.Делегацию молодежи совместно сформировали Минвостокразвития РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Росмолодежь, Фонд Росконгресс и субъекты ДФО."В этом году молодежная повестка впервые выделена в отдельный трек деловой программы Восточного экономического форума. Мы уверены, что участие молодежи в дискуссиях форума позволит сформировать новые идеи и представить проекты, направленные на развитие Дальнего Востока", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба офиса.В составе делегации – дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников и студентов, лидеры общественного мнения, представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций. Участников ВЭФ привлекали путем открытого отбора. Поступило более 200 заявок, 100 молодых людей получили возможность приехать во Владивосток.Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила важность инвестиционной поддержки молодежных проектов."Все крупные экономические форумы в России уже по доброй традиции проходят с отдельно выделенными молодежными днями, и в этом году ВЭФ не станет исключением. Этим летом мы провели отбор идей по включению в нацпроекты, среди которых был запрос о необходимости создания программы по развитию молодежного предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития проработали этот вопрос. Мы готовы ее запустить на ВЭФ в 30 пилотных регионах России", – рассказала Разуваева.
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владивосток, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), алексей чекунков, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:57 23.08.2021
 

В рамках Восточного экономического форума-2021 пройдет Молодежный ВЭФ

© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина ПетроваЗона выставки Восточного экономического форума
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина Петрова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Молодые дальневосточники 2-3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Делегацию молодежи совместно сформировали Минвостокразвития РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Росмолодежь, Фонд Росконгресс и субъекты ДФО.
"В этом году молодежная повестка впервые выделена в отдельный трек деловой программы Восточного экономического форума. Мы уверены, что участие молодежи в дискуссиях форума позволит сформировать новые идеи и представить проекты, направленные на развитие Дальнего Востока", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба офиса.
В составе делегации – дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты Всероссийских конкурсов для школьников и студентов, лидеры общественного мнения, представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций. Участников ВЭФ привлекали путем открытого отбора. Поступило более 200 заявок, 100 молодых людей получили возможность приехать во Владивосток.
"Мы видим новую волну интереса молодежи к Дальнему Востоку и последовательно работаем над вовлечением ребят в работу по развитию Дальнего Востока и Арктики. На полях ВЭФ планируется заключение соглашения с Росмолодежью о совместном проведении ежегодного молодежного форума для адресной поддержки выдвинутых молодежью инициатив. Рассчитываем сформировать молодежное сообщество Дальнего Востока с целью продвижения перспективных идей и проектов. Молодежь исторически играет ключевую роль в развитии тихоокеанских территорий нашей страны. Важно продолжать традиции, максимально поддерживать и создавать возможности и условия для активной самореализации молодых людей в дальневосточных регионах", – сообщил галава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила важность инвестиционной поддержки молодежных проектов.
"Все крупные экономические форумы в России уже по доброй традиции проходят с отдельно выделенными молодежными днями, и в этом году ВЭФ не станет исключением. Этим летом мы провели отбор идей по включению в нацпроекты, среди которых был запрос о необходимости создания программы по развитию молодежного предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития проработали этот вопрос. Мы готовы ее запустить на ВЭФ в 30 пилотных регионах России", – рассказала Разуваева.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 12:28
Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ
 
ВладивостокФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Алексей ЧекунковФонд "Росконгресс"РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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