15:46 23.08.2021 (обновлено: 15:52 23.08.2021)
В Белоруссии заявили, что Литва доставила мигрантов к границе
Погранкомитет Белоруссии: Литва доставила нелегальных мигрантов к границе
© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкПолицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом инциденте с силовой доставкой Литвой к белорусской границе нелегальных мигрантов, по данным ведомства, у них телесные повреждения.
"Очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками… Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.
Уточняется, что "очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда".
Погранкомитет также распространил видео, на котором "мигранты демонстрируют телесные повреждения, полученные в ходе общения с "действующими по европейским нормам" литовскими силовиками".
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.