https://ria.ru/20210823/migranty-1746892221.html

В Белоруссии заявили, что Литва доставила мигрантов к границе

В Белоруссии заявили, что Литва доставила мигрантов к границе - РИА Новости, 23.08.2021

В Белоруссии заявили, что Литва доставила мигрантов к границе

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом инциденте с силовой доставкой Литвой к белорусской границе нелегальных мигрантов, по данным... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:46

2021-08-23T15:46

2021-08-23T15:52

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минск

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александр лукашенко

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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом инциденте с силовой доставкой Литвой к белорусской границе нелегальных мигрантов, по данным ведомства, у них телесные повреждения."Очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками… Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.Уточняется, что "очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда".Погранкомитет также распространил видео, на котором "мигранты демонстрируют телесные повреждения, полученные в ходе общения с "действующими по европейским нормам" литовскими силовиками".В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.

https://ria.ru/20210823/polsha-1746873881.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко