https://ria.ru/20210823/lavrov-1746796665.html

Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни - РИА Новости, 23.08.2021

Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

Россия расценивает как разжигание межнациональной розни русофобские высказывания украинских политиков, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:25

2021-08-23T07:25

2021-08-23T10:55

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владимир зеленский

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россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия расценивает как разжигание межнациональной розни русофобские высказывания украинских политиков, заявил глава МИД Сергей Лавров.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит соседнее государство и хочет вхождения региона в его состав, предложил "искать себе место в России". С похожим предложением в первых числах августа выступил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.В российском внешнеполитическом ведомстве также сказали, что в Москве будут ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором".Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746796203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/ukraina-1746820920.html

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в мире, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, донбасс, россия