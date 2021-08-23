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Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
Россия расценивает как разжигание межнациональной розни русофобские высказывания украинских политиков, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:25
2021-08-23T10:55
в мире
украина
москва
владимир зеленский
сергей лавров
донбасс
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия расценивает как разжигание межнациональной розни русофобские высказывания украинских политиков, заявил глава МИД Сергей Лавров.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит соседнее государство и хочет вхождения региона в его состав, предложил "искать себе место в России". С похожим предложением в первых числах августа выступил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.В российском внешнеполитическом ведомстве также сказали, что в Москве будут ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором".Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746796203.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/ukraina-1746820920.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, донбасс, россия
07:25 23.08.2021 (обновлено: 10:55 23.08.2021)
 
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

Глава МИД Лавров: Россия расценивает заявления Зеленского как разжигание межнациональной розни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия расценивает как разжигание межнациональной розни русофобские высказывания украинских политиков, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит соседнее государство и хочет вхождения региона в его состав, предложил "искать себе место в России". С похожим предложением в первых числах августа выступил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

"Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность", — прокомментировал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

В российском внешнеполитическом ведомстве также сказали, что в Москве будут ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций.
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Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз говорили, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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