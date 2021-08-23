Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795478.html
Лавров оценил уровень конфронтации России и США
Лавров оценил уровень конфронтации России и США - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров оценил уровень конфронтации России и США
Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:09
2021-08-23T07:17
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
владимир путин
джо байден
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571754_374:0:2815:1373_1920x0_80_0_0_362fc781b6645c2056dd852cb2fd7ce5.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани ядерной войны, однако противоречия существуют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров полагает, что исторические параллели относительно того, что нынешняя ситуация в сфере политики безопасности сравнима с периодом напряженности времен холодной войны, неуместны.По его словам, одной из причин для этого стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Как отметил Лавров, часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий.Лавров напомнил, что по итогам встречи президентов РФ и США в Женеве в июне стороны приняли совместное заявление, подтверждающее обоюдную приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана."С американской стороны это стало вторым в текущем году после продления ДСНВ шагом в русле восстановления ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности", - отметил министр.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20210820/antonov-1746640881.html
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html
сша
вашингтон (город)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571754_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e7191b18c2d74f0bf74ccd99e9b4ae0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия
07:09 23.08.2021 (обновлено: 07:17 23.08.2021)
 
Лавров оценил уровень конфронтации России и США

Лавров: Россия и США далеки от конфронтации времен "карибского кризиса", но противоречия есть

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани ядерной войны, однако противоречия существуют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров полагает, что исторические параллели относительно того, что нынешняя ситуация в сфере политики безопасности сравнима с периодом напряженности времен холодной войны, неуместны.

"Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе от низшей точки советско-американской конфронтации в виде "карибского кризиса" 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки. Однако нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться", - заявил глава МИД РФ в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", отвечая на вопрос, сравнима ли нынешняя ситуация в сфере политики безопасности с периодом напряженности времен холодной войны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
По его словам, одной из причин для этого стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Как отметил Лавров, часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий.
Лавров напомнил, что по итогам встречи президентов РФ и США в Женеве в июне стороны приняли совместное заявление, подтверждающее обоюдную приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 23:51
Антонов заявил о попытках США "подорвать" отношения с Россией
"С американской стороны это стало вторым в текущем году после продления ДСНВ шагом в русле восстановления ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности", - отметил министр.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:06
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
 
В миреСШАВашингтон (город)МоскваВладимир ПутинДжо БайденСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния