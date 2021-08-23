07:09 23.08.2021 (обновлено: 07:17 23.08.2021)
Лавров оценил уровень конфронтации России и США
Лавров: Россия и США далеки от конфронтации времен "карибского кризиса", но противоречия есть
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани ядерной войны, однако противоречия существуют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров полагает, что исторические параллели относительно того, что нынешняя ситуация в сфере политики безопасности сравнима с периодом напряженности времен холодной войны, неуместны.
"Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе от низшей точки советско-американской конфронтации в виде "карибского кризиса" 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки. Однако нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться", - заявил глава МИД РФ в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", отвечая на вопрос, сравнима ли нынешняя ситуация в сфере политики безопасности с периодом напряженности времен холодной войны.
По его словам, одной из причин для этого стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Как отметил Лавров, часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий.
Лавров напомнил, что по итогам встречи президентов РФ и США в Женеве в июне стороны приняли совместное заявление, подтверждающее обоюдную приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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"С американской стороны это стало вторым в текущем году после продления ДСНВ шагом в русле восстановления ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности", - отметил министр.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.