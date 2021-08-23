https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795478.html

Лавров оценил уровень конфронтации России и США

Лавров оценил уровень конфронтации России и США - РИА Новости, 23.08.2021

Лавров оценил уровень конфронтации России и США

Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:09

2021-08-23T07:09

2021-08-23T07:17

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани ядерной войны, однако противоречия существуют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров полагает, что исторические параллели относительно того, что нынешняя ситуация в сфере политики безопасности сравнима с периодом напряженности времен холодной войны, неуместны.По его словам, одной из причин для этого стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Как отметил Лавров, часть этой политики – односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий.Лавров напомнил, что по итогам встречи президентов РФ и США в Женеве в июне стороны приняли совместное заявление, подтверждающее обоюдную приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана."С американской стороны это стало вторым в текущем году после продления ДСНВ шагом в русле восстановления ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности", - отметил министр.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20210820/antonov-1746640881.html

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html

сша

вашингтон (город)

москва

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия