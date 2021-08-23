Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
Лавров: "Северный поток — 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток — 2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток — 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".
По его словам, с вводом "Северного потока — 2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент, а устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки.
"Таким образом, в стратегическом плане "СП-2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода", - подчеркнул Лавров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.