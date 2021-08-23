https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html

Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы

Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы - РИА Новости, 23.08.2021

Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы

Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток — 2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:06

2021-08-23T07:06

2021-08-23T07:06

экономика

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украина

сша

москва

газпром

сергей лавров

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток — 2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, с вводом "Северного потока — 2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент, а устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки."Таким образом, в стратегическом плане "СП-2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода", - подчеркнул Лавров."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210822/gazoprovod-1746756956.html

украина

сша

москва

россия

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экономика, в мире, украина, сша, москва, газпром, сергей лавров, северный поток — 2, nord stream 2 ag, allseas, россия