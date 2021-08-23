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Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток — 2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:06
2021-08-23T07:06
экономика
в мире
украина
сша
москва
газпром
сергей лавров
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток — 2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, с вводом "Северного потока — 2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент, а устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки."Таким образом, в стратегическом плане "СП-2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода", - подчеркнул Лавров."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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экономика, в мире, украина, сша, москва, газпром, сергей лавров, северный поток — 2, nord stream 2 ag, allseas, россия
07:06 23.08.2021
 
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы

Лавров: "Северный поток — 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Утверждения европейских стран, что газопровод "Северный поток — 2" усилит их зависимость от газа из России, необоснованны, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
По его словам, с вводом "Северного потока — 2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент, а устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки.
"Таким образом, в стратегическом плане "СП-2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода", - подчеркнул Лавров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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ЭкономикаВ миреУкраинаСШАМоскваГазпромСергей ЛавровСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGAllseasРоссия
 
 
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