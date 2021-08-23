"Зло берет": в Раде раскрыли, на что пошел Зеленский ради квартиры в Крыму
Депутат Рады Кива: Зеленский проводит "Крымскую платформу" из-за своей квартиры на полуострове
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива связал в Facebook инициативу президента Украины Владимира Зеленского по проведению саммита "Крымская платформа" с недвижимостью главы государства на российском полуострове.
"Зеленский создал формат "Крымская платформа" потому, что за квартиру свою в Крыму переживает! Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьей нормально не может", — написал Кива.
Как считает парламентарий, лидеры зарубежных стран поняли мотивацию Зеленского, поэтому либо не отправились на саммит, который Кива назвал "сборищем", либо "поехали подписями, под сомнительными документами", чтобы не нести репутационные риски.
"А квартира у Зеленского и правда удачная, и в хорошем месте, срок президентства скоро закончится, а квартира в Крыму останется, нужно только еще чуть-чуть потерпеть и голову людям немного еще подурить", — заключил депутат.
О том, что жена Зеленского Елена купила квартиру в поселке Ливадия в городском округе Ялта на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании. В пресс-службе будущего президента подчеркивали, что сделка состоялась в 2013 году, до возвращения полуострова в состав России. Глава полуострова Сергей Аксенов позже рассказывал, что Зеленский регулярно оплачивает все коммунальные платежи за квартиру в Крыму, уточнив, что недвижимость в российском регионе обходится лидеру соседнего государства в шесть тысяч рублей в месяц.
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Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Как заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы.