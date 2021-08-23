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Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии
Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии - РИА Новости, 23.08.2021
Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии
Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:41
2021-08-23T17:41
2021-08-23T18:16
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.Бывший чиновник уехал из Афганистана в конце прошлого года. Он рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Садаата приняли на позицию курьера в местную службу доставки еды Lieferando. Однако он признался, что мечтает работать в крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Telekom.Несколько дней назад движение "Талибан"* захватило власть в Афганистане на фоне вывода американских войск из страны. Боевики заняли все крупные города страны и объявили об окончании двадцатилетней войны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют боевики. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, германия, афганистан
17:41 23.08.2021 (обновлено: 18:16 23.08.2021)
Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии
Бывший министр связи Афганистана устроился работать доставщиком еды в Германии