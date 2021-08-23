https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html

Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым

Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым - РИА Новости, 23.08.2021

Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым

Поляки высмеяли речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымской платформы" в Киеве. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:26

2021-08-23T21:26

2021-08-23T21:26

в мире

украина

республика крым

польша

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Поляки высмеяли речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымской платформы" в Киеве.Глава Польши произнес приветствие и первую фразу своего выступления на украинском языке.Читатели краковского портала Interia скептически отнеслись к планам Варшавы оказать Киеву помощь."Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане", — считает rrs."Я бы предпочел, чтобы Польша граничила с явным врагом, как Белоруссия, чем с фальшивым другом, как Украина. Однако господин президент этого не понимает, хотя все просто: мы знаем, чего ожидать от врага, но сложно предвидеть, что сделает фальшивый друг", — пишет Politolog."Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется. Магическое мышление ничего не изменит", — отметил Asd."Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?" — задался вопросом Jadzia.Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал это мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210823/krym-1746917611.html

https://ria.ru/20210823/koalitsiya-1746890928.html

украина

республика крым

польша

россия

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в мире, украина, республика крым, польша, россия