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Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым
Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым - РИА Новости, 23.08.2021
Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым
Поляки высмеяли речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымской платформы" в Киеве. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:26
2021-08-23T21:26
в мире
украина
республика крым
польша
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Поляки высмеяли речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымской платформы" в Киеве.Глава Польши произнес приветствие и первую фразу своего выступления на украинском языке.Читатели краковского портала Interia скептически отнеслись к планам Варшавы оказать Киеву помощь."Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане", — считает rrs."Я бы предпочел, чтобы Польша граничила с явным врагом, как Белоруссия, чем с фальшивым другом, как Украина. Однако господин президент этого не понимает, хотя все просто: мы знаем, чего ожидать от врага, но сложно предвидеть, что сделает фальшивый друг", — пишет Politolog."Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется. Магическое мышление ничего не изменит", — отметил Asd."Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?" — задался вопросом Jadzia.Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал это мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210823/krym-1746917611.html
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в мире, украина, республика крым, польша, россия
21:26 23.08.2021
 
Сами виноваты: поляки высказались о попытках Украины вернуть Крым

Поляки высмеяли выступление президента Дуды на саммите "Крымской платформы"

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Поляки высмеяли речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымской платформы" в Киеве.
Глава Польши произнес приветствие и первую фразу своего выступления на украинском языке.
"Я стою здесь сегодня перед вами и хочу прямо сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", — заверил Дуда.
Читатели краковского портала Interia скептически отнеслись к планам Варшавы оказать Киеву помощь.
"Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане", — считает rrs.
"Я бы предпочел, чтобы Польша граничила с явным врагом, как Белоруссия, чем с фальшивым другом, как Украина. Однако господин президент этого не понимает, хотя все просто: мы знаем, чего ожидать от врага, но сложно предвидеть, что сделает фальшивый друг", — пишет Politolog.
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"Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется. Магическое мышление ничего не изменит", — отметил Asd.
"Пусть Украиной займется Байден, ведь его сын сколотил там состояние. Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны", — подчеркнул Ucho.
"Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?" — задался вопросом Jadzia.
Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 44 страны и международные организации.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал это мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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