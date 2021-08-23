https://ria.ru/20210823/krym-1746943538.html
Во Франции заявили, что Западу не интересен Крым
Во Франции заявили, что Западу не интересен Крым - РИА Новости, 23.08.2021
Во Франции заявили, что Западу не интересен Крым
Украина уделила очень много внимания празднованию 30-летней годовщины независимости и организации саммита "Крымская платформа", чтобы напомнить иностранным... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:39
2021-08-23T20:39
2021-08-23T20:58
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина уделила очень много внимания празднованию 30-летней годовщины независимости и организации саммита "Крымская платформа", чтобы напомнить иностранным политикам о проблеме полуострова, однако Западу этот вопрос неинтересен. Об этом говорится в статье журналистки французской газеты Le Figaro Анны Дарроман.В публикации отмечается, что в последние годы страны Запада сосредоточили усилия на проблеме вооруженного конфликта в Донбассе, в то время как воссоединившийся с Россией Крым "исчез из международной повестки" спустя несколько недель, о чем заявил украинский вице-премьер Алексей Резников."Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма", — цитирует его газета.В феврале Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" полуострова, однако этот документ не поможет "возвращению" Крыма под контроль Украины, считает автор публикации."Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным", — подчеркнула она.Журналистка обратила внимание, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден проигнорировали саммит, а канцлер Германии Ангела Меркель не стала посещать "Крымскую платформу", хотя встреча проходила на следующий день после ее визита в Киев."Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии", — констатировала автор.В подтверждение она привела результаты недавнего опроса, согласно которому только 61% украинцев считает, что Крым должен "вернуться" под контроль Киева, при этом 44% считают это невозможным или маловероятным. Доля скептиков за пять лет выросла на семь процентных пунктов.Саммит "Крымской платформы" состоялся сегодня в Киеве. В нем приняли участие 44 страны и международные организации.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, республика крым, франция, россия
20:39 23.08.2021 (обновлено: 20:58 23.08.2021)
Во Франции заявили, что Западу не интересен Крым
Le Figaro: Западу не интересен Крым
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина
уделила очень много внимания празднованию 30-летней годовщины независимости и организации саммита "Крымская платформа", чтобы напомнить иностранным политикам о проблеме полуострова, однако Западу этот вопрос неинтересен. Об этом говорится в статье журналистки французской газеты Le Figaro
Анны Дарроман.
В публикации отмечается, что в последние годы страны Запада сосредоточили усилия на проблеме вооруженного конфликта в Донбассе
, в то время как воссоединившийся с Россией
Крым "исчез из международной повестки" спустя несколько недель, о чем заявил украинский вице-премьер Алексей Резников
.
"Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма", — цитирует его газета.
В феврале Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" полуострова, однако этот документ не поможет "возвращению" Крыма под контроль Украины, считает автор публикации.
"Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным", — подчеркнула она.
Журналистка обратила внимание, что президенты Франции
и США Эммануэль Макрон
и Джо Байден
проигнорировали саммит, а канцлер Германии Ангела Меркель
не стала посещать "Крымскую платформу", хотя встреча проходила на следующий день после ее визита в Киев.
"Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии", — констатировала автор.
В подтверждение она привела результаты недавнего опроса, согласно которому только 61% украинцев считает, что Крым должен "вернуться" под контроль Киева, при этом 44% считают это невозможным или маловероятным. Доля скептиков за пять лет выросла на семь процентных пунктов.
Саммит "Крымской платформы" состоялся сегодня в Киеве. В нем приняли участие 44 страны и международные организации.
Глава российского МИД Сергей Лавров
назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>