https://ria.ru/20210823/krym-1746917611.html

В Турции заявили, что "Крымская платформа" поможет Киеву вернуть полуостров

В Турции заявили, что "Крымская платформа" поможет Киеву вернуть полуостров - РИА Новости, 23.08.2021

В Турции заявили, что "Крымская платформа" поможет Киеву вернуть полуостров

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:45

2021-08-23T17:45

2021-08-23T17:47

украина

оон

севастополь

турция

дмитрий песков

верховная рада украины

сергей лавров

меджлис крымскотатарского народа

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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"."Мы готовы вместе с другими странами-партнерами отстаивать целостность Украины и участвовать в различных саммитах. Верим, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма и восстановлении территории Украины в международно признанных границах", - сказал Чавушоглу журналистам в Киеве, его цитирует телеканал TRT.Он заявил, что приехал на "Крымскую платформу", чтобы в очередной раз показать, что вопрос территориальной целостности Украины и ее суверенитета, а также соблюдение прав крымских татар для Турции очень важны.Выступая на саммите "Крымская платформа", Чавушоглу заявил, что надеется на превращение ее в будущем в "эффективную площадку для демонстрации солидарности", поскольку международная система, включая механизмы ООН, не предназначена для урегулирования (крымского вопроса), единственным выходом остается урегулирование дипломатическим путем. По его словам, "Крымская платформа" также важна также с точки зрения защиты интересов крымских татар."В Украине проживает большая татарская община, а на территории Турции - миллионы представителей татарской диаспоры... Благодарим президента Украины (Владимира) Зеленского за инициативу, касающуюся признания крымских татар коренным народом Украины", - сказал Чавушоглу, его слова приводит агентство агентство Anadolu.Он также выразил надежду на то, что "Крымская платформа" станет тесно сотрудничать с Меджлисом крымскотатарского народа.*Верховная рада в июле приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.При этом ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал "клоунадой" и очередным витком "виртуальной политики" закон "О коренных народах Украины", с помощью которого киевские власти надеются "вернуть" полуостров. По его словам, все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/krym-1746789893.html

https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html

https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746898949.html

украина

севастополь

турция

россия

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украина, оон, севастополь, турция, дмитрий песков, верховная рада украины, сергей лавров, меджлис крымскотатарского народа, мевлют чавушоглу, россия