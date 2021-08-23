В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма
Депутат Госдумы Бальбек назвал слова Зеленского об "обратном отсчете до освобождения Крыма" ересью
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма", отметив, что украинский лидер "написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал очередную ересь".
Ранее Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма", пообещал сделать все возможное для возвращения полуострова и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит РФ сесть за стол переговоров.
"Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников "Крымской платформы", но его слова - лишь личная версия происходящего и будущего - скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью. Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он заявил, что "Крымская платформа" - это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать".
"Будут ли они что-то делать для этого - думаю, нет, дальше политической тусовки дело не пойдет. Во всяком случае провоцировать Россию на силовые действия никто из этих деятелей не станет. Ведь все это задумывалось не для возвращения Крыма Украине, а как раздражитель Москвы. Но мы уже повидали всяких "деоккупантов полуострова" и выработали иммунитет на ту ахинею, которую слышим из Киева по поводу Крыма", - заключил депутат.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".