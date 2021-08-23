https://ria.ru/20210823/krym-1746849967.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма

В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма - РИА Новости, 23.08.2021

В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма", отметив,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:07

2021-08-23T13:07

2021-08-23T13:07

в мире

украина

киев

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владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий кулеба

минские соглашения

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма", отметив, что украинский лидер "написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал очередную ересь".Ранее Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма", пообещал сделать все возможное для возвращения полуострова и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит РФ сесть за стол переговоров."Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников "Крымской платформы", но его слова - лишь личная версия происходящего и будущего - скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью. Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь", - сказал Бальбек РИА Новости.Он заявил, что "Крымская платформа" - это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать".В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html

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в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия