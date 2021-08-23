Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/krym-1746849967.html
В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма
В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма - РИА Новости, 23.08.2021
В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма", отметив,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:07
2021-08-23T13:07
в мире
украина
киев
республика крым
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий кулеба
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eae4b45445235adc7845e54eae44b69.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма", отметив, что украинский лидер "написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал очередную ересь".Ранее Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма", пообещал сделать все возможное для возвращения полуострова и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит РФ сесть за стол переговоров."Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников "Крымской платформы", но его слова - лишь личная версия происходящего и будущего - скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью. Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь", - сказал Бальбек РИА Новости.Он заявил, что "Крымская платформа" - это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать".В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html
https://ria.ru/20210823/krym-1746789893.html
украина
киев
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f20e0efa1d33edb9fc2c1784e25513d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия
13:07 23.08.2021
 
В Госдуме ответили на слова Зеленского об освобождении Крыма

Депутат Госдумы Бальбек назвал слова Зеленского об "обратном отсчете до освобождения Крыма" ересью

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма", отметив, что украинский лидер "написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал очередную ересь".
Ранее Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма", пообещал сделать все возможное для возвращения полуострова и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит РФ сесть за стол переговоров.
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:56
В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма
"Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников "Крымской платформы", но его слова - лишь личная версия происходящего и будущего - скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью. Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он заявил, что "Крымская платформа" - это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать".
"Будут ли они что-то делать для этого - думаю, нет, дальше политической тусовки дело не пойдет. Во всяком случае провоцировать Россию на силовые действия никто из этих деятелей не станет. Ведь все это задумывалось не для возвращения Крыма Украине, а как раздражитель Москвы. Но мы уже повидали всяких "деоккупантов полуострова" и выработали иммунитет на ту ахинею, которую слышим из Киева по поводу Крыма", - заключил депутат.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 01:19
В Крыму описали позицию Турции по полуострову русской пословицей
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий КулебаМинские соглашенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния