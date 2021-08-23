https://ria.ru/20210823/krym-1746840748.html

Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма"

Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма" - РИА Новости, 23.08.2021

Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет до освобождения полуострова". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:22

2021-08-23T12:22

2021-08-23T14:38

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет до освобождения полуострова". "Вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя", — сказал Зеленский.Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть полуостров в свой состав, и выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами "вынудит Россию сесть за стол переговоров"."И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства", — добавил он.Зеленский отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. "Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна — Украина — никогда не сможет вернуть Крым", — подчеркнул он.Форум проходит в Киеве. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html

киев

европа

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в мире, киев, европа, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия