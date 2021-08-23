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Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма"
Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма" - РИА Новости, 23.08.2021
Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма"
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет до освобождения полуострова". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:22
2021-08-23T14:38
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владимир зеленский
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минские соглашения
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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет до освобождения полуострова". "Вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя", — сказал Зеленский.Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть полуостров в свой состав, и выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами "вынудит Россию сесть за стол переговоров"."И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства", — добавил он.Зеленский отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. "Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна — Украина — никогда не сможет вернуть Крым", — подчеркнул он.Форум проходит в Киеве. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html
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в мире, киев, европа, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия
12:22 23.08.2021 (обновлено: 14:38 23.08.2021)
 
Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма"

Президент Украины Зеленский: сегодня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма"

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет до освобождения полуострова".
"Вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя", — сказал Зеленский.
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Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть полуостров в свой состав, и выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами "вынудит Россию сесть за стол переговоров".
"И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства", — добавил он.
Зеленский отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова.
"Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна — Украина — никогда не сможет вернуть Крым", — подчеркнул он.
Форум проходит в Киеве. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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В миреКиевЕвропаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий КулебаМинские соглашенияРоссия
 
 
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