https://ria.ru/20210823/krym-1746804553.html

Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа"

Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа" - РИА Новости, 23.08.2021

Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:21

2021-08-23T09:21

2021-08-23T09:21

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киев

мид украины

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сергей аксенов (политик)

дмитрий кулеба

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Логики никакой и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет абсолютно. Наверное, надо просто создавать информационный фон, показывать жителям Украины, что они якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад, хотя никаких способов и шансов у них нет. Я вообще не понимаю, для чего этот процесс организован", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html

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киев

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украина, киев, мид украины, сергей лавров, сергей аксенов (политик), дмитрий кулеба, россия