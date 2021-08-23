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Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа"
Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа" - РИА Новости, 23.08.2021
Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:21
2021-08-23T09:21
украина
киев
мид украины
сергей лавров
сергей аксенов (политик)
дмитрий кулеба
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Логики никакой и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет абсолютно. Наверное, надо просто создавать информационный фон, показывать жителям Украины, что они якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад, хотя никаких способов и шансов у них нет. Я вообще не понимаю, для чего этот процесс организован", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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украина, киев, мид украины, сергей лавров, сергей аксенов (политик), дмитрий кулеба, россия
09:21 23.08.2021
 
Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа"

Глава Крыма Аксенов назвал проведением Украиной саммита "Крымская платформа" нелогичным

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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"Логики никакой и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет абсолютно. Наверное, надо просто создавать информационный фон, показывать жителям Украины, что они якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад, хотя никаких способов и шансов у них нет. Я вообще не понимаю, для чего этот процесс организован", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
 
УкраинаКиевМИД УкраиныСергей ЛавровСергей Аксенов (политик)Дмитрий КулебаРоссия
 
 
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