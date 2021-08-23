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В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма
В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 23.08.2021
В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что саммит "Крымская платформа" бумерангом ударит по его... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:56
2021-08-23T11:02
в мире
украина
киев
оон
севастополь
республика крым
нато
мид украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что саммит "Крымская платформа" бумерангом ударит по его участникам, которые накликают себе беду.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".По его словам, российская и международная общественность обеспокоена "бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе"."Попытка создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов с привлечением стран НАТО, путем посягательства на территориальную целостность России, демонстрирует намерение противников нашей страны продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряженности. Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию", - сказал Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/kvartira-1746790698.html
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в мире, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, нато, мид украины, георгий мурадов, россия
07:56 23.08.2021 (обновлено: 11:02 23.08.2021)
 
В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма

Постпред Крыма при президенте Мурадов: "Крымская платформа" бумерангом ударит по его участникам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что саммит "Крымская платформа" бумерангом ударит по его участникам, которые накликают себе беду.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея "деоккупации" Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, российская и международная общественность обеспокоена "бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе".
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"Попытка создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов с привлечением стран НАТО, путем посягательства на территориальную целостность России, демонстрирует намерение противников нашей страны продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряженности. Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию", - сказал Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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