https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html

В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма

В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 23.08.2021

В Крыму рассказали, кто станет жертвой идеи "деоккупации" Крыма

Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что саммит "Крымская платформа" бумерангом ударит по его... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:56

2021-08-23T07:56

2021-08-23T11:02

в мире

украина

киев

оон

севастополь

республика крым

нато

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727774649_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_9a4ab63f7e6c9f32aec7f6815f935dea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что саммит "Крымская платформа" бумерангом ударит по его участникам, которые накликают себе беду.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".По его словам, российская и международная общественность обеспокоена "бездумной и наглой провокацией Вашингтона, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе"."Попытка создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов с привлечением стран НАТО, путем посягательства на территориальную целостность России, демонстрирует намерение противников нашей страны продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряженности. Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию", - сказал Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/kvartira-1746790698.html

https://ria.ru/20210823/krym-1746789893.html

украина

киев

севастополь

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, нато, мид украины, георгий мурадов, россия