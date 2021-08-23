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На Кубани нашли мертвым криминального авторитета
На Кубани нашли мертвым криминального авторитета - РИА Новости, 23.08.2021
На Кубани нашли мертвым криминального авторитета
В Краснодаре нашли тело 41-летнего мужчины, предположительно, криминального авторитета Отари Бойцова (Кублашвили). РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:11
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происшествия
краснодар
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. В Краснодаре нашли тело 41-летнего мужчины, предположительно, криминального авторитета Отари Бойцова (Кублашвили).По данным СМИ, умерший находился в розыске по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В краевом главке МВД эту информацию РИА Новости пока не подтвердили.В конце июля на Кубани был вынесен первый приговор по этой статье — Давид Джангидзе (Дато Краснодарский) получил восемь лет лишения свободы. Сейчас Краснодарский краевой суд рассматривает еще одно такое дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.
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происшествия, краснодар, краснодарский краевой суд
11:11 23.08.2021 (обновлено: 11:37 23.08.2021)
 
На Кубани нашли мертвым криминального авторитета

На Кубани нашли мертвым криминального авторитета Отари Краснодарского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. В Краснодаре нашли тело 41-летнего мужчины, предположительно, криминального авторитета Отари Бойцова (Кублашвили).
По данным СМИ, умерший находился в розыске по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В краевом главке МВД эту информацию РИА Новости пока не подтвердили.
В конце июля на Кубани был вынесен первый приговор по этой статье — Давид Джангидзе (Дато Краснодарский) получил восемь лет лишения свободы.
Сейчас Краснодарский краевой суд рассматривает еще одно такое дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.
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