https://ria.ru/20210823/kriminal-1746825249.html

На Кубани нашли мертвым криминального авторитета

На Кубани нашли мертвым криминального авторитета - РИА Новости, 23.08.2021

На Кубани нашли мертвым криминального авторитета

В Краснодаре нашли тело 41-летнего мужчины, предположительно, криминального авторитета Отари Бойцова (Кублашвили). РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:11

2021-08-23T11:11

2021-08-23T11:37

происшествия

краснодар

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. В Краснодаре нашли тело 41-летнего мужчины, предположительно, криминального авторитета Отари Бойцова (Кублашвили).По данным СМИ, умерший находился в розыске по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В краевом главке МВД эту информацию РИА Новости пока не подтвердили.В конце июля на Кубани был вынесен первый приговор по этой статье — Давид Джангидзе (Дато Краснодарский) получил восемь лет лишения свободы. Сейчас Краснодарский краевой суд рассматривает еще одно такое дело, обвиняемым по которому проходит Коба Краснодарский.

https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар, краснодарский краевой суд