https://ria.ru/20210823/kosmos-1746810860.html
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС - РИА Новости, 23.08.2021
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:57
2021-08-23T09:57
2021-08-23T09:57
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международная космическая станция (мкс)
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на встрече в ОАЭ в октябре, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев."Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию - ред.), но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса", - сказал он.Отвечая на вопрос, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС, Савельев ответил утвердительно: "Конечно".Ранее Рогозин пригласил недавно назначенного американского коллегу в Россию.Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.
https://ria.ru/20210819/kosmos-1746353050.html
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дубай (город), оаэ, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей савельев, россия, билл нельсон
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС
Глава "Роскосмоса" Рогозин и глава НАСА Нельсон могут обсудить продление эксплуатации МКС