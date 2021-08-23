https://ria.ru/20210823/kosmos-1746810860.html

Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС

Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС - РИА Новости, 23.08.2021

Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:57

2021-08-23T09:57

2021-08-23T09:57

наука

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международная космическая станция (мкс)

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на встрече в ОАЭ в октябре, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев."Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию - ред.), но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса", - сказал он.Отвечая на вопрос, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС, Савельев ответил утвердительно: "Конечно".Ранее Рогозин пригласил недавно назначенного американского коллегу в Россию.Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.

https://ria.ru/20210819/kosmos-1746353050.html

https://ria.ru/20210810/mks-1745125712.html

дубай (город)

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