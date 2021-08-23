Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210823/kosmos-1746810860.html
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС - РИА Новости, 23.08.2021
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:57
2021-08-23T09:57
наука
дубай (город)
оаэ
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740045_215:219:1746:1080_1920x0_80_0_0_97179df1a59a7241405813d5099ceecb.jpg
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на встрече в ОАЭ в октябре, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев."Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию - ред.), но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса", - сказал он.Отвечая на вопрос, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС, Савельев ответил утвердительно: "Конечно".Ранее Рогозин пригласил недавно назначенного американского коллегу в Россию.Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.
https://ria.ru/20210819/kosmos-1746353050.html
https://ria.ru/20210810/mks-1745125712.html
дубай (город)
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36027ec74f8c808a6693328bc15510c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дубай (город), оаэ, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей савельев, россия, билл нельсон
09:57 23.08.2021
 
Рогозин осенью может обсудить с коллегой из НАСА судьбу МКС

Глава "Роскосмоса" Рогозин и глава НАСА Нельсон могут обсудить продление эксплуатации МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на встрече в ОАЭ в октябре, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию - ред.), но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса", - сказал он.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:00
Космонавт пожаловался на скрипящие петли в новом модуле МКС
Отвечая на вопрос, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС, Савельев ответил утвердительно: "Конечно".
Ранее Рогозин пригласил недавно назначенного американского коллегу в Россию.
Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 00:43
НАСА планирует запустить грузовой корабль к МКС
 
НаукаДубай (город)ОАЭДмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Сергей СавельевРоссияБилл Нельсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния