https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746883523.html
В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19
В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19
Вакцинацию от коронавируса в Египте должны пройти все студенты и преподаватели высших образовательных учреждений, в будущем планируется обязать привиться всех... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:11
2021-08-23T15:11
2021-08-23T15:14
распространение коронавируса
в мире
египет
коронавирус covid-19
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КАИР, 23 авг – РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в Египте должны пройти все студенты и преподаватели высших образовательных учреждений, в будущем планируется обязать привиться всех совершеннолетних жителей страны, заявил официальный представитель кабинета министров Надер Саад."Мы нацелены на вакцинацию всех, кому больше 18 лет, в университетах. У нас есть время до 8 октября, до начала нового учебного года, мы планируем привить от коронавируса студентов всех университетов, как частных, так и государственных, а также преподавателей и сотрудников университетов и школ", - сообщил Саад в эфире телеканала Sada el-Balad.По его словам, планируется привить больше трех миллионов студентов и 1,5 миллиона преподавателей."Мы дадим какой-то срок на то, чтобы привиться, но после этого будут применяться меры в отношении тех, кто не привился, кто отказался от прививки. Нет никакой научно обоснованной причины для отказа от вакцины. Вакцинация будет обязательной", - отметил Саад.По его словам, дистанционное обучение в прошлом учебном году было неплохим, но это не идеальный метод.Саад сообщил, что планируется в скором времени установить график для вакцинации сотрудников всех египетских министерств.В свою очередь министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила на пресс-конференции в понедельник, что штамм коронавируса "дельта плюс" присутствует в стране с июля.Ранее советник президента Мухаммад Таг эд-Дин сообщил, что Египет вступил в четвертую волну коронавируса.По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались восемь пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня 2020 года во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html
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в мире, египет, коронавирус covid-19
15:11 23.08.2021 (обновлено: 15:14 23.08.2021)
В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19
В Египте обязали студентов и преподавателей школ и вузов привиться от COVID-19
КАИР, 23 авг – РИА Новости.
Вакцинацию от коронавируса в Египте
должны пройти все студенты и преподаватели высших образовательных учреждений, в будущем планируется обязать привиться всех совершеннолетних жителей страны, заявил официальный представитель кабинета министров Надер Саад.
"Мы нацелены на вакцинацию всех, кому больше 18 лет, в университетах. У нас есть время до 8 октября, до начала нового учебного года, мы планируем привить от коронавируса студентов всех университетов, как частных, так и государственных, а также преподавателей и сотрудников университетов и школ", - сообщил Саад в эфире телеканала Sada el-Balad
.
По его словам, планируется привить больше трех миллионов студентов и 1,5 миллиона преподавателей.
"Мы дадим какой-то срок на то, чтобы привиться, но после этого будут применяться меры в отношении тех, кто не привился, кто отказался от прививки. Нет никакой научно обоснованной причины для отказа от вакцины. Вакцинация будет обязательной", - отметил Саад.
По его словам, дистанционное обучение в прошлом учебном году было неплохим, но это не идеальный метод.
Саад сообщил, что планируется в скором времени установить график для вакцинации сотрудников всех египетских министерств.
В свою очередь министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила на пресс-конференции в понедельник, что штамм коронавируса "дельта плюс" присутствует в стране с июля.
Ранее советник президента Мухаммад Таг эд-Дин сообщил, что Египет вступил в четвертую волну коронавируса.
По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались восемь пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.
Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня 2020 года во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.