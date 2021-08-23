https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746883523.html

В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19

В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19

Вакцинацию от коронавируса в Египте должны пройти все студенты и преподаватели высших образовательных учреждений, в будущем планируется обязать привиться всех... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:11

2021-08-23T15:11

2021-08-23T15:14

распространение коронавируса

в мире

египет

коронавирус covid-19

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КАИР, 23 авг – РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в Египте должны пройти все студенты и преподаватели высших образовательных учреждений, в будущем планируется обязать привиться всех совершеннолетних жителей страны, заявил официальный представитель кабинета министров Надер Саад."Мы нацелены на вакцинацию всех, кому больше 18 лет, в университетах. У нас есть время до 8 октября, до начала нового учебного года, мы планируем привить от коронавируса студентов всех университетов, как частных, так и государственных, а также преподавателей и сотрудников университетов и школ", - сообщил Саад в эфире телеканала Sada el-Balad.По его словам, планируется привить больше трех миллионов студентов и 1,5 миллиона преподавателей."Мы дадим какой-то срок на то, чтобы привиться, но после этого будут применяться меры в отношении тех, кто не привился, кто отказался от прививки. Нет никакой научно обоснованной причины для отказа от вакцины. Вакцинация будет обязательной", - отметил Саад.По его словам, дистанционное обучение в прошлом учебном году было неплохим, но это не идеальный метод.Саад сообщил, что планируется в скором времени установить график для вакцинации сотрудников всех египетских министерств.В свою очередь министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила на пресс-конференции в понедельник, что штамм коронавируса "дельта плюс" присутствует в стране с июля.Ранее советник президента Мухаммад Таг эд-Дин сообщил, что Египет вступил в четвертую волну коронавируса.По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались восемь пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня 2020 года во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html

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египет

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в мире, египет, коронавирус covid-19