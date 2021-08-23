https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746846946.html

Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19"

Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19" - РИА Новости, 23.08.2021

Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19"

Заканчивается вторая фаза клинических исследований российского препарата от коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:52

2021-08-23T12:52

2021-08-23T13:48

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вероника скворцова

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заканчивается вторая фаза клинических исследований российского препарата от коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Уже около 160 пациентов получили "Мир-19". Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации", — рассказала она в эфире канала "Россия 24".О "Мире-19" известно, что это этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Он состоит из двух компонентов — малых интерферирующих РНК, которые должны помешать размножению SARS-CoV-2, и пептида-носителя. Как утверждают разработчики, он не влияет на геном человека.Ранее сообщалось, что создание лекарства — технически более сложная задача, чем разработка вакцины: помимо подбора вещества, необходимо рассчитать его концентрацию и дозу. В профессиональном сообществе сходятся во мнении, что профилактические прививки эффективнее лечения.

https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вероника скворцова, здоровье - общество