https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746846946.html
Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19"
Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19" - РИА Новости, 23.08.2021
Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19"
Заканчивается вторая фаза клинических исследований российского препарата от коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:52
2021-08-23T12:52
2021-08-23T13:48
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вероника скворцова
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заканчивается вторая фаза клинических исследований российского препарата от коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Уже около 160 пациентов получили "Мир-19". Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации", — рассказала она в эфире канала "Россия 24".О "Мире-19" известно, что это этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Он состоит из двух компонентов — малых интерферирующих РНК, которые должны помешать размножению SARS-CoV-2, и пептида-носителя. Как утверждают разработчики, он не влияет на геном человека.Ранее сообщалось, что создание лекарства — технически более сложная задача, чем разработка вакцины: помимо подбора вещества, необходимо рассчитать его концентрацию и дозу. В профессиональном сообществе сходятся во мнении, что профилактические прививки эффективнее лечения.
https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вероника скворцова, здоровье - общество
12:52 23.08.2021 (обновлено: 13:48 23.08.2021)
Скворцова рассказала об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19"
Глава ФМБА Скворцова: отчет об исследовании препарата от коронавируса "Мир-19" представят в сентябре