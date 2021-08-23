https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html
Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса
Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021
Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса
Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:56
2021-08-23T11:56
2021-08-23T12:06
распространение коронавируса
в мире
египет
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg
КАИР, 23 авг – РИА Новости. Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин."Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - заявил Таг эд-Дин телеканалу Shams.По его словам, у большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник отметил, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей."Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746824398.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_516c2ffdf02c9c631a9d72ce2fed8993.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:56 23.08.2021 (обновлено: 12:06 23.08.2021)
Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса
Советник президента Египта эд-Дин объявил о начале четвертой волны коронавируса
КАИР, 23 авг – РИА Новости. Египет
вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин.
"Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - заявил Таг эд-Дин телеканалу Shams.
По его словам, у большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник отметил, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей.
"Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.
По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.
Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.