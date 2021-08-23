https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html

Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса

Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021

Египет объявил о начале четвертой волны коронавируса

Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:56

2021-08-23T11:56

2021-08-23T12:06

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коронавирус в россии

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КАИР, 23 авг – РИА Новости. Египет вступил в четвертую волну коронавируса, заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин."Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - заявил Таг эд-Дин телеканалу Shams.По его словам, у большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник отметил, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей."Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня во время первой волны коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746824398.html

египет

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в мире, египет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии