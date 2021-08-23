https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835725.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Москве (0,09%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:55

2021-08-23T11:55

2021-08-23T11:55

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

коронавирусы

ненецкий автономный округ

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Москве (0,09%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Москва - 0,09%, 3. Санкт-Петербург - 0,12%", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

москва

ненецкий автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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