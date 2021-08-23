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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Москве (0,09%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:55
2021-08-23T11:55
2021-08-23T11:55
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
москва
здоровье - общество
коронавирусы
ненецкий автономный округ
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Москве (0,09%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Москва - 0,09%, 3. Санкт-Петербург - 0,12%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
В Ненецком автономном округе не выявили прироста случаев COVID-19 за сутки